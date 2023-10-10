Германия отправит Украине ПВО на миллиард евро

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Минобороны Германии сообщило об отправке ПВО на сумму один миллиард евро Фото:
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Германия отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot. Об этом сообщило немецкое минобороны. Отмечается, что стоимость ПВО достигла одного миллиарда евро.

«Центральным элементом зимнего пакета являются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot с радиолокационной станцией слежения для перехвата целей и IRIS-T», — говорится в сообщении минобороны Германии. Отмечается, что стоимость ПВО достигает одного миллиарда евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT. Минобороны ФРГ отметило, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин.

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Германия отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot. Об этом сообщило немецкое минобороны. Отмечается, что стоимость ПВО достигла одного миллиарда евро. «Центральным элементом зимнего пакета являются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot с радиолокационной станцией слежения для перехвата целей и IRIS-T», — говорится в сообщении минобороны Германии. Отмечается, что стоимость ПВО достигает одного миллиарда евро. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT. Минобороны ФРГ отметило, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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