Германия отправит Украине ПВО на миллиард евро

10 октября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Минобороны Германии сообщило об отправке ПВО на сумму один миллиард евро Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot. Об этом сообщило немецкое минобороны. Отмечается, что стоимость ПВО достигла одного миллиарда евро. «Центральным элементом зимнего пакета являются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot с радиолокационной станцией слежения для перехвата целей и IRIS-T», — говорится в сообщении минобороны Германии. Отмечается, что стоимость ПВО достигает одного миллиарда евро. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT. Минобороны ФРГ отметило, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин.

Германия отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot. Об этом сообщило немецкое минобороны. Отмечается, что стоимость ПВО достигла одного миллиарда евро. «Центральным элементом зимнего пакета являются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot с радиолокационной станцией слежения для перехвата целей и IRIS-T», — говорится в сообщении минобороны Германии. Отмечается, что стоимость ПВО достигает одного миллиарда евро. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT. Минобороны ФРГ отметило, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин.