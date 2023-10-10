Тюменские таксисты готовят бунт против «Яндекс Go»

Тюменские таксисты хотят получить социальные гарантии от «Яндекс. Go»

Тюменские водители «Яндекс. Go» хотят, чтобы агрегатор был официально признан их работодателем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские таксисты планируют устроить забастовку из-за того, что агрегатор «Яндекс. Go» не предоставляет им социальные гарантии и формально не является работодателем водителей. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков.

«Таксисты хотят, чтобы „Яндекс. Go“ был официально признан их работодателем. Они также хотят получать все положенные социальные гарантии. Сейчас этого нет. Если ты не вышел на работу из-за болезни, то это твои проблемы. Если хочешь съездить в отпуск — копи деньги. Никаких компенсаций от агрегатора не предусмотрено», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что таксисты планируют устроить «тихую забастовку». «Водители массово не выйдут на линию. Из-за этого в Тюмени резко вырастет стоимость услуг такси. Временно, но вырастет. Таксисты планируют проводить акции протеста до тех пор, пока их не услышат в «Яндекс. Go», — сообщил инсайдер URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что первая подобная акция запланирована на начало ноября. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты начали заниматься накруткой количества выполненных заказов. Водители делают это для того, чтобы получать премии от «Яндекс. Go».