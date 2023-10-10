Нижнетавдинский молочный завод увеличит выработку молока до 140 тонн в сутки

На заводе построят родильное отделение и увеличат поголовье коров до 4800 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижнетавдинский молочный завод, входящий в сельскохозяйственный дивизион холдинга Arsib, намерен в следующие два года увеличить поголовье коров и нарастить производство молока до 140 тонн в сутки. Об этом URA.RU рассказала бренд-менеджер компании Екатерина Сайгушева.

«На 2024—2025гг стоит задача довести поголовье до 4800 голов, суточный надой молока до 130-140 тонн. Для этого планируется строительство общего родильное отделения. А с ростом надоев увеличится и переработка молока», — пояснила URA.RU Сайгушева.

По ее словам, уже к концу 2023 года производительность стада должна достичь 100 сырого молока в сутки. Однако система СБИС сообщает, что в настоящий момент нижнетавдинский завод испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, отмечается 100% риск задержки платежей, нулевая рентабельность, а обязательства в балансе предприятия превышают 650%.

Ранее URA.RU рассказывало о финансовом положении компаний, связанных с Arsib holding group. Многие из активов топ-менеджеров холдинга попали под иски о банкротстве.