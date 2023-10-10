Роспотребнадзор поможет с возвратом средств туристам, которые купили путевки в Израиль

Роспотребнадзор: российским туристам вернут деньги за путевки в Израиль

10 октября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Туристам в Израиле вернут деньги за путевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российские туристы, которые находятся в Израиле во время военного конфликта или планировали свое путешествие в страну, могут вернуть деньги за путевку. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Согласно ст. 14 Закона № 132-ФЗ в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения», — говорится в сообщении Федеральной службы. Там отмечается, что в таком случае до начала поездки туристу вернут деньги, равные потраченной сумме туристического продукта. Кроме того, если же турист уже начал путешествие — ему вернут часть денежных средств. На сайте Роспотребнадзора добавили, что туристов будут консультировать и помогать в подготовке заявлений в случае нарушения прав потребителей. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло четверо граждан РФ, передает RT. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страна будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать, сообщает «Царьград».

Российские туристы, которые находятся в Израиле во время военного конфликта или планировали свое путешествие в страну, могут вернуть деньги за путевку. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Согласно ст. 14 Закона № 132-ФЗ в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения», — говорится в сообщении Федеральной службы. Там отмечается, что в таком случае до начала поездки туристу вернут деньги, равные потраченной сумме туристического продукта. Кроме того, если же турист уже начал путешествие — ему вернут часть денежных средств. На сайте Роспотребнадзора добавили, что туристов будут консультировать и помогать в подготовке заявлений в случае нарушения прав потребителей. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло четверо граждан РФ, передает RT. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страна будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать, сообщает «Царьград».