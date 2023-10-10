Аналитик Сироткин: для укрепления рубля ЦБ нужно ввести валютный коридор

11 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Падение рубля будет идти и дальше, считает Андрей Сироткин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Введение валютного коридора (строго ограниченный интервал возможного колебания валютного курса) Центробанком (ЦБ) позволит стабилизировать рубль. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «К сожалению, удельный вес доллара и евро во внешнеторговом обороте РФ велик. Это, естественно, на руку экспортерам. Более того, вместо того, чтобы конвертировать полученную валюту (после продажи энергоресурсов за рубеж), экспортеры оставляют ее на зарубежных банковских счетах. Это связно с ужесточением валютной политики внутри России. В итоге на российском рынке возникает дефицит валюты. В том числе по этой причине сегодня происходит падение рубля. По всей видимости, оно будет идти и дальше. Одним из инструментов решения этой ситуации может стать введение специального валютного коридора, который позволит отчасти стабилизировать ситуацию. Но эту меру в последние годы использовали редко. Думаю, что у ЦБ нет иного выхода, кроме как воспользоваться этим инструментом. Но ситуация осложняется тем, что Центробанк как субъект, отвечающий за курс рубля, использует некорректный инструментарий, который не позволяет кардинальным образом изменить ситуацию с курсом рубля», — объяснил Андрей Сироткин. Аналитик подчеркнул, что ситуацию с курсом рубля не изменило повышение ключевой ставки ЦБ. «Как ожидалось, повышение ключевой ставки не привело к кардинальному изменению ситуации с курсом рубля. Он как падал, так и продолжает падать по отношению к доллару и евро. Причина кроется в том, что ключевая ставка, хоть и является достаточно серьезным инструментом кредитно-денежной политики, но в данный момент не эффективным. Еще до начала СВО Центробанк выходил на рынок с, так называемыми, валютными интервенциями, чтобы повлиять на курс рубля за счет использования золотовалютных резервов. Сейчас, когда они в значительной степени, хоть и не в полной, заморожены за рубежом, доступ к ним ограничен», — отметил Сироткин. При этом собеседник агентства не исключил, что ситуация с рублем пока выгодна стране. «Можно предположить, что рубль не укрепляется по отношению к валюте по причине того, что на самом верхнем уровне поставлена задача по уменьшению дефицита бюджета Российской Федерации. Это серьезная задача, особенно в условиях СВО. Чтобы стимулировать производство внутри страны, рубль делают максимально дешевым. К тому же, естественно, это выгодно для экспортеров, которые до сих пор отправляют за рубеж ресурсы, а отчасти и готовую продукцию», — подытожил он. Рано утром 10 октября курс доллара вновь поднялся до отметки в 100,14. Позже национальная валюта США стала торговаться за 99,6 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение валютного коридора (строго ограниченный интервал возможного колебания валютного курса) Центробанком (ЦБ) позволит стабилизировать рубль. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «К сожалению, удельный вес доллара и евро во внешнеторговом обороте РФ велик. Это, естественно, на руку экспортерам. Более того, вместо того, чтобы конвертировать полученную валюту (после продажи энергоресурсов за рубеж), экспортеры оставляют ее на зарубежных банковских счетах. Это связно с ужесточением валютной политики внутри России. В итоге на российском рынке возникает дефицит валюты. В том числе по этой причине сегодня происходит падение рубля. По всей видимости, оно будет идти и дальше. Одним из инструментов решения этой ситуации может стать введение специального валютного коридора, который позволит отчасти стабилизировать ситуацию. Но эту меру в последние годы использовали редко. Думаю, что у ЦБ нет иного выхода, кроме как воспользоваться этим инструментом. Но ситуация осложняется тем, что Центробанк как субъект, отвечающий за курс рубля, использует некорректный инструментарий, который не позволяет кардинальным образом изменить ситуацию с курсом рубля», — объяснил Андрей Сироткин. Аналитик подчеркнул, что ситуацию с курсом рубля не изменило повышение ключевой ставки ЦБ. «Как ожидалось, повышение ключевой ставки не привело к кардинальному изменению ситуации с курсом рубля. Он как падал, так и продолжает падать по отношению к доллару и евро. Причина кроется в том, что ключевая ставка, хоть и является достаточно серьезным инструментом кредитно-денежной политики, но в данный момент не эффективным. Еще до начала СВО Центробанк выходил на рынок с, так называемыми, валютными интервенциями, чтобы повлиять на курс рубля за счет использования золотовалютных резервов. Сейчас, когда они в значительной степени, хоть и не в полной, заморожены за рубежом, доступ к ним ограничен», — отметил Сироткин. При этом собеседник агентства не исключил, что ситуация с рублем пока выгодна стране. «Можно предположить, что рубль не укрепляется по отношению к валюте по причине того, что на самом верхнем уровне поставлена задача по уменьшению дефицита бюджета Российской Федерации. Это серьезная задача, особенно в условиях СВО. Чтобы стимулировать производство внутри страны, рубль делают максимально дешевым. К тому же, естественно, это выгодно для экспортеров, которые до сих пор отправляют за рубеж ресурсы, а отчасти и готовую продукцию», — подытожил он. Рано утром 10 октября курс доллара вновь поднялся до отметки в 100,14. Позже национальная валюта США стала торговаться за 99,6 рубля.