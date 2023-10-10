Текслер ускорил ремонт челябинской школы

Ремонт школы в Трехгорном Челябинской области будет ускорен. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в соцсетях.
«Заехал на ремонт школы №106. Помню, как принимал это решение, сейчас темпы меня не устраивают. Подрядчик взял обязательства ускориться», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
По данным пресс-службы главы региона, подрядной организации поставлена задача, чтобы дети учились в этой школе уже во втором полугодии. Подрядчик взялся сразу за два объекта, стадион удалось реконструировать в срок, а работы по школе затянулись. В ближайшее время количество работников на объекте будет увеличено, чтобы выполнить задачу вовремя.
Ранее URA.RU сообщало, что Текслеру в ходе рабочей поездки в Трехгорный показали новый мост. О строительстве переправы в ходе прямой линии с губернатором в 2022 году попросили местные жители.
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