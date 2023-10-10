Текслер ускорил ремонт челябинской школы

10 октября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

На объекте увеличат количество рабочих, чтобы после Нового года в школе уже начались занятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ремонт школы в Трехгорном Челябинской области будет ускорен. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в соцсетях. «Заехал на ремонт школы №106. Помню, как принимал это решение, сейчас темпы меня не устраивают. Подрядчик взял обязательства ускориться», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. По данным пресс-службы главы региона, подрядной организации поставлена задача, чтобы дети учились в этой школе уже во втором полугодии. Подрядчик взялся сразу за два объекта, стадион удалось реконструировать в срок, а работы по школе затянулись. В ближайшее время количество работников на объекте будет увеличено, чтобы выполнить задачу вовремя. Ранее URA.RU сообщало, что Текслеру в ходе рабочей поездки в Трехгорный показали новый мост. О строительстве переправы в ходе прямой линии с губернатором в 2022 году попросили местные жители.

Ремонт школы в Трехгорном Челябинской области будет ускорен. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в соцсетях. «Заехал на ремонт школы №106. Помню, как принимал это решение, сейчас темпы меня не устраивают. Подрядчик взял обязательства ускориться», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. По данным пресс-службы главы региона, подрядной организации поставлена задача, чтобы дети учились в этой школе уже во втором полугодии. Подрядчик взялся сразу за два объекта, стадион удалось реконструировать в срок, а работы по школе затянулись. В ближайшее время количество работников на объекте будет увеличено, чтобы выполнить задачу вовремя. Ранее URA.RU сообщало, что Текслеру в ходе рабочей поездки в Трехгорный показали новый мост. О строительстве переправы в ходе прямой линии с губернатором в 2022 году попросили местные жители.