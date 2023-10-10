Алексей Текслер 10 октября приехал в Трехгорный с рабочим визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, прибывшему 10 октября в Трехгорный, показали новый мост. В 2022 году жители просили о помощи в завершении строительства переправы во время прямой линии с главой региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Свой рабочий визит Текслер начал с моста через ручей „Смольный“, который введен в эксплуатацию в августе. Именно о нем спрашивали жители Трехгорного на прямой линии с губернатором в 2022 году», — уточнили в пресс-службе.

Текслер с 9 октября объезжает с рабочим визитом города горнозаводской зоны Челябинской области. В первый день своей командировки он побывал на горнолыжном курорте и Миньяре в Ашинском районе. 10 октября губернатор наведался в Бакал Саткинского района, где запустили новый путепровод. Во второй половине дня он находится в Трехгорном.