09 октября 2023

Рядом с Тюменью нашли трупы животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, мусорный полигон, экология
Рядом с Тюменью нашли останки 20 туш и мусорный полигон Фото:

Рядом с Тюменью на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. Об этом рассказал очевидец Рафаил Николаев.

«Несколько километров от города, территория СНТ „АгроСад“ наткнулся на малоприятную находку. Биологические отходы сбросили два-три дня назад — еще даже следы от машины отчетливо видны. Груда костей была почти до берега — теперь большая часть скрылась в воде. Но зловонный запах разносится ветром до жилых домов», — рассказал Рафаил Николаев журналистам ГТРК «Регион — Тюмень». Мужчина нашел останки 20 туш коров и мусорный полигон.

По словам журналистов, жители Тюмени возмущаются на бесконтрольное загрязнение территории вблизи областного центра. На ситуацию уже отреагировала ветеринарная служба и природоохранная прокуратура. На место выехали специалисты для забора проб, чтобы установить, нет ли здесь опасных заболеваний. Когда придет результат, туши будут утилизированы должным образом.

Агентство направило запрос в управление ветеринарии региона. Ответ от него ожидается.

Ранее на берегу реки Тобол в Тюменской области нашли останки животных. Фотографии трупов выставили в социальных сетях. В комментариях люди предположили, что останки могли принадлежать крупному рогатому скоту.

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Рядом с Тюменью на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. Об этом рассказал очевидец Рафаил Николаев. «Несколько километров от города, территория СНТ „АгроСад“ наткнулся на малоприятную находку. Биологические отходы сбросили два-три дня назад — еще даже следы от машины отчетливо видны. Груда костей была почти до берега — теперь большая часть скрылась в воде. Но зловонный запах разносится ветром до жилых домов», — рассказал Рафаил Николаев журналистам ГТРК «Регион — Тюмень». Мужчина нашел останки 20 туш коров и мусорный полигон. По словам журналистов, жители Тюмени возмущаются на бесконтрольное загрязнение территории вблизи областного центра. На ситуацию уже отреагировала ветеринарная служба и природоохранная прокуратура. На место выехали специалисты для забора проб, чтобы установить, нет ли здесь опасных заболеваний. Когда придет результат, туши будут утилизированы должным образом. Агентство направило запрос в управление ветеринарии региона. Ответ от него ожидается. Ранее на берегу реки Тобол в Тюменской области нашли останки животных. Фотографии трупов выставили в социальных сетях. В комментариях люди предположили, что останки могли принадлежать крупному рогатому скоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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