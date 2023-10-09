Рядом с Тюменью нашли трупы животных

10 октября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Рядом с Тюменью нашли останки 20 туш и мусорный полигон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рядом с Тюменью на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. Об этом рассказал очевидец Рафаил Николаев. «Несколько километров от города, территория СНТ „АгроСад“ наткнулся на малоприятную находку. Биологические отходы сбросили два-три дня назад — еще даже следы от машины отчетливо видны. Груда костей была почти до берега — теперь большая часть скрылась в воде. Но зловонный запах разносится ветром до жилых домов», — рассказал Рафаил Николаев журналистам ГТРК «Регион — Тюмень». Мужчина нашел останки 20 туш коров и мусорный полигон. По словам журналистов, жители Тюмени возмущаются на бесконтрольное загрязнение территории вблизи областного центра. На ситуацию уже отреагировала ветеринарная служба и природоохранная прокуратура. На место выехали специалисты для забора проб, чтобы установить, нет ли здесь опасных заболеваний. Когда придет результат, туши будут утилизированы должным образом. Агентство направило запрос в управление ветеринарии региона. Ответ от него ожидается. Ранее на берегу реки Тобол в Тюменской области нашли останки животных. Фотографии трупов выставили в социальных сетях. В комментариях люди предположили, что останки могли принадлежать крупному рогатому скоту.

Рядом с Тюменью на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. Об этом рассказал очевидец Рафаил Николаев. «Несколько километров от города, территория СНТ „АгроСад“ наткнулся на малоприятную находку. Биологические отходы сбросили два-три дня назад — еще даже следы от машины отчетливо видны. Груда костей была почти до берега — теперь большая часть скрылась в воде. Но зловонный запах разносится ветром до жилых домов», — рассказал Рафаил Николаев журналистам ГТРК «Регион — Тюмень». Мужчина нашел останки 20 туш коров и мусорный полигон. По словам журналистов, жители Тюмени возмущаются на бесконтрольное загрязнение территории вблизи областного центра. На ситуацию уже отреагировала ветеринарная служба и природоохранная прокуратура. На место выехали специалисты для забора проб, чтобы установить, нет ли здесь опасных заболеваний. Когда придет результат, туши будут утилизированы должным образом. Агентство направило запрос в управление ветеринарии региона. Ответ от него ожидается. Ранее на берегу реки Тобол в Тюменской области нашли останки животных. Фотографии трупов выставили в социальных сетях. В комментариях люди предположили, что останки могли принадлежать крупному рогатому скоту.