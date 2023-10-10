В России выросло число нарушений со стороны страховых компаний в 10 раз

11 октября 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Страховые компании часто отказывали автовладельцам в оформлении полисов ОСАГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2023 года количество нарушений со стороны страховых компаний выросло в десять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Игроки рынка объясняют это увеличением числа информированных жителей и более жестким надзором в сфере страхования. «С начала января по 6 октября этого года Банк России принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности (статья 15.34.1 КоАП). Для сравнения, за аналогичный период 2022-го ЦБ зафиксировал только 61 подобный случай», — приводят данные Банка России «Известия». В статье указано, что основными нарушениями в работе страховых компаний стали навязывание дополнительных услуг либо отказ от заключения договора ОСАГО. В последнем случае организации чаще всего запрашивали копии необходимых документов в электронном виде и отбраковывали эти заявки без объяснения причин. При этом административные штрафы за такое правонарушение для должностных лиц составляют сумму от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее стало известно, что стоимость ОСАГО в России в 2023 году выросла почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса в первом полугодии достигла 7,2 тысяч рублей. При этом для опытных водителей, число которых достигает 60%, стоимость ОСАГО поднялась лишь на 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года количество нарушений со стороны страховых компаний выросло в десять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Игроки рынка объясняют это увеличением числа информированных жителей и более жестким надзором в сфере страхования. «С начала января по 6 октября этого года Банк России принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности (статья 15.34.1 КоАП). Для сравнения, за аналогичный период 2022-го ЦБ зафиксировал только 61 подобный случай», — приводят данные Банка России «Известия». В статье указано, что основными нарушениями в работе страховых компаний стали навязывание дополнительных услуг либо отказ от заключения договора ОСАГО. В последнем случае организации чаще всего запрашивали копии необходимых документов в электронном виде и отбраковывали эти заявки без объяснения причин. При этом административные штрафы за такое правонарушение для должностных лиц составляют сумму от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее стало известно, что стоимость ОСАГО в России в 2023 году выросла почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса в первом полугодии достигла 7,2 тысяч рублей. При этом для опытных водителей, число которых достигает 60%, стоимость ОСАГО поднялась лишь на 8%.