10 октября 2023

Курганская учительница отсудила себе льготную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Педагог из Кургана выиграла суд у ОСФР по назначению льготной пенсии Фото:

Учительница из Кургана, работавшая ранее в Лебяжьевской средней школе, отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по Курганской области) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода стажировки, отпуска по уходу за ребенком и даже периода забастовки. Об этом говорится в судебных материалах.

«В иске учительница указала, что ОСФР отказал ей в зачете в стаж на досрочную пенсию по старости следующих периодов работы: отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по уходу за ребенком, забастовка, стажировка, работа в должности замдиректора Лебяжьевская СОШ. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

В суде представительница отделения фонда пенсионного и социального страхования по Курганской области просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, выписки из трудовой, копии приказов и распоряжений, больничные листы.

Суд принял решение иск учительницы удовлетворить и обязать ОСФР включить в стаж, доказанные педагогом периоды. Женщине, проработавшей долгое время в системе образования Лебяжьевского района, начислят досрочную пенсию, а также возместят расходы на госпошлину.

Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учительница из Кургана, работавшая ранее в Лебяжьевской средней школе, отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по Курганской области) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода стажировки, отпуска по уходу за ребенком и даже периода забастовки. Об этом говорится в судебных материалах. «В иске учительница указала, что ОСФР отказал ей в зачете в стаж на досрочную пенсию по старости следующих периодов работы: отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по уходу за ребенком, забастовка, стажировка, работа в должности замдиректора Лебяжьевская СОШ. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. В суде представительница отделения фонда пенсионного и социального страхования по Курганской области просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, выписки из трудовой, копии приказов и распоряжений, больничные листы. Суд принял решение иск учительницы удовлетворить и обязать ОСФР включить в стаж, доказанные педагогом периоды. Женщине, проработавшей долгое время в системе образования Лебяжьевского района, начислят досрочную пенсию, а также возместят расходы на госпошлину. Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...