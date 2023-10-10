Курганская учительница отсудила себе льготную пенсию

Педагог из Кургана выиграла суд у ОСФР по назначению льготной пенсии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Учительница из Кургана, работавшая ранее в Лебяжьевской средней школе, отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по Курганской области) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода стажировки, отпуска по уходу за ребенком и даже периода забастовки. Об этом говорится в судебных материалах.

«В иске учительница указала, что ОСФР отказал ей в зачете в стаж на досрочную пенсию по старости следующих периодов работы: отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по уходу за ребенком, забастовка, стажировка, работа в должности замдиректора Лебяжьевская СОШ. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

В суде представительница отделения фонда пенсионного и социального страхования по Курганской области просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, выписки из трудовой, копии приказов и распоряжений, больничные листы.

Суд принял решение иск учительницы удовлетворить и обязать ОСФР включить в стаж, доказанные педагогом периоды. Женщине, проработавшей долгое время в системе образования Лебяжьевского района, начислят досрочную пенсию, а также возместят расходы на госпошлину.

Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.