Профессор JISS Инбар: «Хезболла» фактически открыла второй фронт против Израиля

11 октября 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

«Хезболла» открывает второй фронт против Израиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение «Хезболла» из Ливана открыло второй фронт против Израиля. Об этом заявил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. «Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать „Хезболла“ от активного присоединения к войне», — передает РИА Новости слова Инбара. Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. На фоне военных действий Израиль провел мобилизацию, были призваны 300 тысяч человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула масштабную военную операцию с целью ликвидировать боевиков, передает RT.

Движение «Хезболла» из Ливана открыло второй фронт против Израиля. Об этом заявил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. «Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать „Хезболла“ от активного присоединения к войне», — передает РИА Новости слова Инбара. Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. На фоне военных действий Израиль провел мобилизацию, были призваны 300 тысяч человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула масштабную военную операцию с целью ликвидировать боевиков, передает RT.