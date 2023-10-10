Профессор JISS Инбар: «Хезболла» фактически открыла второй фронт против Израиля

Движение «Хезболла» из Ливана открыло второй фронт против Израиля. Об этом заявил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар.
«Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать „Хезболла“ от активного присоединения к войне», — передает РИА Новости слова Инбара.
Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. На фоне военных действий Израиль провел мобилизацию, были призваны 300 тысяч человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула масштабную военную операцию с целью ликвидировать боевиков, передает RT.
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