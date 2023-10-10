10 октября 2023

Forbes: «Ланцет» уничтожил Су-25 ВСУ под Кривым Рогом

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Вооруженные силы РФ. stock, су-25, вкс, штурмовик, stock, грач
Американский журналист призвал ВСУ прятать самолеты от русских дронов Фото:
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Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Этот усовершенствованный дрон, который имеет дальность полета 45 миль, считают серьезной угрозой для ВВС Украины.

«Один из начиненных взрывчаткой российских дронов „Ланцет“ поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево», — пишет журналист Forbes Дэвид Экс. Обозреватель призвал прятать самолеты от российских беспилотников.

По данным Экса, дрон ранее мог преодолевать расстояние не более 25 миль. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километрах) от линии фронта на юге Украины, поэтому беспилотник стал дальнобойнее. Обозреватель уточнил, что новая версия «Ланцета» представляет большую угрозу для ВВС Украины, при этом ВСУ не предприняло никаких мер после поражения аналогичным дроном украинского МиГ-29 19 сентября, пишет RT.

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Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Этот усовершенствованный дрон, который имеет дальность полета 45 миль, считают серьезной угрозой для ВВС Украины. «Один из начиненных взрывчаткой российских дронов „Ланцет“ поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево», — пишет журналист Forbes Дэвид Экс. Обозреватель призвал прятать самолеты от российских беспилотников. По данным Экса, дрон ранее мог преодолевать расстояние не более 25 миль. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километрах) от линии фронта на юге Украины, поэтому беспилотник стал дальнобойнее. Обозреватель уточнил, что новая версия «Ланцета» представляет большую угрозу для ВВС Украины, при этом ВСУ не предприняло никаких мер после поражения аналогичным дроном украинского МиГ-29 19 сентября, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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