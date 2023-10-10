Forbes: «Ланцет» уничтожил Су-25 ВСУ под Кривым Рогом

11 октября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Американский журналист призвал ВСУ прятать самолеты от русских дронов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Этот усовершенствованный дрон, который имеет дальность полета 45 миль, считают серьезной угрозой для ВВС Украины. «Один из начиненных взрывчаткой российских дронов „Ланцет“ поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево», — пишет журналист Forbes Дэвид Экс. Обозреватель призвал прятать самолеты от российских беспилотников. По данным Экса, дрон ранее мог преодолевать расстояние не более 25 миль. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километрах) от линии фронта на юге Украины, поэтому беспилотник стал дальнобойнее. Обозреватель уточнил, что новая версия «Ланцета» представляет большую угрозу для ВВС Украины, при этом ВСУ не предприняло никаких мер после поражения аналогичным дроном украинского МиГ-29 19 сентября, пишет RT.

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Этот усовершенствованный дрон, который имеет дальность полета 45 миль, считают серьезной угрозой для ВВС Украины. «Один из начиненных взрывчаткой российских дронов „Ланцет“ поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево», — пишет журналист Forbes Дэвид Экс. Обозреватель призвал прятать самолеты от российских беспилотников. По данным Экса, дрон ранее мог преодолевать расстояние не более 25 миль. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километрах) от линии фронта на юге Украины, поэтому беспилотник стал дальнобойнее. Обозреватель уточнил, что новая версия «Ланцета» представляет большую угрозу для ВВС Украины, при этом ВСУ не предприняло никаких мер после поражения аналогичным дроном украинского МиГ-29 19 сентября, пишет RT.