ВС РФ сделали выпад в сторону Купянска

Российская авиация нанесла 14 ударов по ВСУ на купянском направлении
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ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ Фото:
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На купянском направлении российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовые самолеты нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск „Запад“ нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы», — заявил Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российская армия нанесла удары по вооружению и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее сообщалось о российских авиаударах по пунктам временной дислокации украинской армии в районе Торского на краснолиманском направлении. Также армия РФ отразила шесть атак ВСУ и подавила до 30 артиллеристских расчетов противника, передает Life.

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На купянском направлении российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовые самолеты нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск „Запад“ нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы», — заявил Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российская армия нанесла удары по вооружению и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Ранее сообщалось о российских авиаударах по пунктам временной дислокации украинской армии в районе Торского на краснолиманском направлении. Также армия РФ отразила шесть атак ВСУ и подавила до 30 артиллеристских расчетов противника, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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