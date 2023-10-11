ВС РФ сделали выпад в сторону Купянска

Российская авиация нанесла 14 ударов по ВСУ на купянском направлении

11 октября 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовые самолеты нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск „Запад“ нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы», — заявил Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российская армия нанесла удары по вооружению и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Ранее сообщалось о российских авиаударах по пунктам временной дислокации украинской армии в районе Торского на краснолиманском направлении. Также армия РФ отразила шесть атак ВСУ и подавила до 30 артиллеристских расчетов противника, передает Life .

На купянском направлении российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовые самолеты нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск „Запад“ нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы», — заявил Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российская армия нанесла удары по вооружению и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Ранее сообщалось о российских авиаударах по пунктам временной дислокации украинской армии в районе Торского на краснолиманском направлении. Также армия РФ отразила шесть атак ВСУ и подавила до 30 артиллеристских расчетов противника, передает Life.