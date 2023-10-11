Польша не смогла отказаться от ключевого российского продукта

Interia: российский пластик продолжает поступать на польский рынок
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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, переработка, рабочий, вторсырье, пластик
Российский пластик оказывается на польском рынке, несмотря на ограничения Фото:
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На польский рынок продолжает попадать российский «первичный пластик», несмотря на запрет в Польше продукции из РФ. Об этом написали на портале Interia.

«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — написали в материале статьи. Уточняется, что в Польше этот продукт становится более дешевой альтернативой пластику местного производства.

Несмотря на санкции против России, некоторые страны Запада продолжают закупать российскую продукцию. Так, США в период с января по июль импортировали удобрения из РФ на рекордные 944 миллиона долларов.

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На польский рынок продолжает попадать российский «первичный пластик», несмотря на запрет в Польше продукции из РФ. Об этом написали на портале Interia. «Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — написали в материале статьи. Уточняется, что в Польше этот продукт становится более дешевой альтернативой пластику местного производства. Несмотря на санкции против России, некоторые страны Запада продолжают закупать российскую продукцию. Так, США в период с января по июль импортировали удобрения из РФ на рекордные 944 миллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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