Польша не смогла отказаться от ключевого российского продукта

Interia: российский пластик продолжает поступать на польский рынок

11 октября 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Российский пластик оказывается на польском рынке, несмотря на ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На польский рынок продолжает попадать российский «первичный пластик», несмотря на запрет в Польше продукции из РФ. Об этом написали на портале Interia. «Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — написали в материале статьи. Уточняется, что в Польше этот продукт становится более дешевой альтернативой пластику местного производства. Несмотря на санкции против России, некоторые страны Запада продолжают закупать российскую продукцию. Так, США в период с января по июль импортировали удобрения из РФ на рекордные 944 миллиона долларов.

На польский рынок продолжает попадать российский «первичный пластик», несмотря на запрет в Польше продукции из РФ. Об этом написали на портале Interia. «Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — написали в материале статьи. Уточняется, что в Польше этот продукт становится более дешевой альтернативой пластику местного производства. Несмотря на санкции против России, некоторые страны Запада продолжают закупать российскую продукцию. Так, США в период с января по июль импортировали удобрения из РФ на рекордные 944 миллиона долларов.