Польша не смогла отказаться от ключевого российского продукта

Российский пластик оказывается на польском рынке, несмотря на ограничения
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
На польский рынок продолжает попадать российский «первичный пластик», несмотря на запрет в Польше продукции из РФ. Об этом написали на портале Interia.
«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», —
Несмотря на санкции против России, некоторые страны Запада продолжают закупать российскую продукцию. Так, США в период с января по июль импортировали удобрения из РФ на рекордные 944 миллиона долларов.
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