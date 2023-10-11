Число погибших в Израиле перевалило за тысячу

Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. Об этом написали в издании Times of Israel.
«Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек», — написали в издании. Агентство ссылается на данные израильского минздрава.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на военных написали, что в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза были обнаружены тела 40 еврейских детей, передает MK.RU. Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило более ста человек в заложники, сообщает RT. По некоторым данным, среди пленных могут находиться десятки людей с российским гражданством.
Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. Об этом написали в издании Times of Israel. «Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек», — написали в издании. Агентство ссылается на данные израильского минздрава. Ранее израильские СМИ со ссылкой на военных написали, что в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза были обнаружены тела 40 еврейских детей, передает MK.RU. Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило более ста человек в заложники, сообщает RT. По некоторым данным, среди пленных могут находиться десятки людей с российским гражданством.