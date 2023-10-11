Число погибших в Израиле перевалило за тысячу

Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАСа превысило 1200 человек
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В результате атак ХАМАСа погибло более 1200 израильтян Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. Об этом написали в издании Times of Israel.

«Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек», — написали в издании. Агентство ссылается на данные израильского минздрава.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на военных написали, что в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза были обнаружены тела 40 еврейских детей, передает MK.RU. Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило более ста человек в заложники, сообщает RT. По некоторым данным, среди пленных могут находиться десятки людей с российским гражданством.

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Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. Об этом написали в издании Times of Israel. «Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек», — написали в издании. Агентство ссылается на данные израильского минздрава. Ранее израильские СМИ со ссылкой на военных написали, что в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза были обнаружены тела 40 еврейских детей, передает MK.RU. Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило более ста человек в заложники, сообщает RT. По некоторым данным, среди пленных могут находиться десятки людей с российским гражданством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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