Екатеринбуржец рассказал, как сплотился народ Израиля в опустевшей стране

Израильтяне собирают вещи и сдают кровь для раненых в опустевшей стране

11 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Израильтяне собирают для армии вещи, лекарства и сдают кровь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильтяне сплотились после нападения палестинских боевиков, люди сдают кровь для раненых, собирают солдатам продукты и медикаменты. После массового отъезда туристов города опустели, магазины и школы закрыты, однако беда лишь объединила людей. О том, как живет народ Израиля, URA.RU рассказал Вадим Беспалов — екатеринбуржец, который полтора года назад уехал из России. «Я живу в Эйлате на границе с Египтом, и о том, что случилось, узнал из новостей. Потом на работе сказали, что ресторан закрывается на неделю: все туристы уехали, а местным не до ресторанов. Наш город хоть и далеко от трагических событий, но закрыты все школы, садики, магазины с одеждой, работают только продуктовые и аптеки. Люди готовы по первой тревоге спасать детей, бежать в бомбоубежища — у нас их много», — рассказал Вадим. Мужчина уехал вместе с женой из Екатеринбурга полтора года назад, у них российское и израильское гражданство. Он работает поваром, она — соцработник. Супруги полюбили Израиль, он стал их домом. «Некоторые израильтяне вместе с туристами поспешили покинуть страну, в аэропортах были большие очереди. Но большинство осталось, люди сплотились. Все стараются помочь: собирают одежду, продукты, лекарства, многие сдают для раненых кровь. Многие идут служить в армию, особенно резервисты, некоторые даже приезжают из-за границы», — продолжает Вадим. Он признается, что израильтян поразило, как легко боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. «Все удивлены, как не отразила армия удар — везде камеры, базы, может, разведка плохо сработала? Но теперь страх улегся, потому что люди верят армии. Народ Израиля уже подкован на такие исторические вещи», — сказал Беспалов. Война Палестины с Израилем началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. Потери в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, порядка 800 человек. Среди погибших — четыре россиянина, в том числе и уроженец Свердловска — 81-летний профессор Сергей Гредескул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израильтяне сплотились после нападения палестинских боевиков, люди сдают кровь для раненых, собирают солдатам продукты и медикаменты. После массового отъезда туристов города опустели, магазины и школы закрыты, однако беда лишь объединила людей. О том, как живет народ Израиля, URA.RU рассказал Вадим Беспалов — екатеринбуржец, который полтора года назад уехал из России. «Я живу в Эйлате на границе с Египтом, и о том, что случилось, узнал из новостей. Потом на работе сказали, что ресторан закрывается на неделю: все туристы уехали, а местным не до ресторанов. Наш город хоть и далеко от трагических событий, но закрыты все школы, садики, магазины с одеждой, работают только продуктовые и аптеки. Люди готовы по первой тревоге спасать детей, бежать в бомбоубежища — у нас их много», — рассказал Вадим. Мужчина уехал вместе с женой из Екатеринбурга полтора года назад, у них российское и израильское гражданство. Он работает поваром, она — соцработник. Супруги полюбили Израиль, он стал их домом. «Некоторые израильтяне вместе с туристами поспешили покинуть страну, в аэропортах были большие очереди. Но большинство осталось, люди сплотились. Все стараются помочь: собирают одежду, продукты, лекарства, многие сдают для раненых кровь. Многие идут служить в армию, особенно резервисты, некоторые даже приезжают из-за границы», — продолжает Вадим. Он признается, что израильтян поразило, как легко боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. «Все удивлены, как не отразила армия удар — везде камеры, базы, может, разведка плохо сработала? Но теперь страх улегся, потому что люди верят армии. Народ Израиля уже подкован на такие исторические вещи», — сказал Беспалов. Война Палестины с Израилем началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. Потери в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, порядка 800 человек. Среди погибших — четыре россиянина, в том числе и уроженец Свердловска — 81-летний профессор Сергей Гредескул.