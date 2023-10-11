Кто такой россиянин Сергей Гредескул, погибший в Израиле

В Израиле из-за атаки ХАМАС погиб российский физик Гредескул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Сергей Гредескул погиб из-за вторжения боевиков ХАМАС в его дом Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС убили в Израиле 81-летнего уроженца Екатеринбурга, физика Сергея Гредескула. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену. URA.RU приводит главную информацию о погибшем профессоре.

Новость по теме
Что такое ХАМАС

Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. Он окончил Харьковский государственный университет и был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Также ученый с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте УССР и с 1972-го по 1991-й — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени физика Бориса Веркина. Кроме того, Гредескул был автором более ста научных статей.

В начале 1990-х годов ученый переехал в Израиль, где до 2012 года работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Позже Гредескул ушел на пенсию.

Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле. Из-за атак группировки погибло более 1200 израильтян. Также сообщалось, что некоторые были взяты в заложники и перевезены в сектор Газа, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики ХАМАС убили в Израиле 81-летнего уроженца Екатеринбурга, физика Сергея Гредескула. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену. URA.RU приводит главную информацию о погибшем профессоре. Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. Он окончил Харьковский государственный университет и был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Также ученый с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте УССР и с 1972-го по 1991-й — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени физика Бориса Веркина. Кроме того, Гредескул был автором более ста научных статей. В начале 1990-х годов ученый переехал в Израиль, где до 2012 года работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Позже Гредескул ушел на пенсию. Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле. Из-за атак группировки погибло более 1200 израильтян. Также сообщалось, что некоторые были взяты в заложники и перевезены в сектор Газа, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...