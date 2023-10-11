Кто такой россиянин Сергей Гредескул, погибший в Израиле

Боевики ХАМАС убили в Израиле 81-летнего уроженца Екатеринбурга, физика Сергея Гредескула. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену. URA.RU приводит главную информацию о погибшем профессоре.
Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. Он окончил Харьковский государственный университет и был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Также ученый с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте УССР и с 1972-го по 1991-й — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени физика Бориса Веркина. Кроме того, Гредескул был автором более ста научных статей.
В начале 1990-х годов ученый переехал в Израиль, где до 2012 года работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Позже Гредескул ушел на пенсию.
Ранее палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле. Из-за атак группировки погибло более 1200 израильтян. Также сообщалось, что некоторые были взяты в заложники и перевезены в сектор Газа, передает RT.
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