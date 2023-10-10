В Курганской области сторонница СССР призывала к революции и свержению власти

На курганскую сторонницу СССР возбудили уголовные дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Курганской области возбудили уголовные дела в отношении жительницы города Шадринска. Женщина, будучи ярким приверженцем советского строя, обвиняется в свержении власти путем революционного переворота и оправдании терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового управления.

«УФСБ России по Курганской области возбуждены уголовные дела по ч. м2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)», — рассказали в ведомстве. Фигурантом стала 60-летняя жительница Шадринска, которая не признавала распад СССР и призывала к свержению действующей власти.

Женщина пыталась пользоваться документами советского образца при взаимодействии с властями и доказать их легитимность. Также на своей странице в соцсетях она размещала видеозаписи и посты, в которых имелись призывы к насильственному свержению государственной власти. В настоящее время силовики проводят следственные действия в отношении подозреваемой.

Ранее URA.RU сообщала, что сотрудники УФСБ задержали молодого курганца. Молодой человек призывал к расправе над полицейскими. Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности.