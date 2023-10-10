10 октября 2023

В Курганской области сторонница СССР призывала к революции и свержению власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
На курганскую сторонницу СССР возбудили уголовные дела Фото:

Сотрудники УФСБ по Курганской области возбудили уголовные дела в отношении жительницы города Шадринска. Женщина, будучи ярким приверженцем советского строя, обвиняется в свержении власти путем революционного переворота и оправдании терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового управления.

«УФСБ России по Курганской области возбуждены уголовные дела по ч. м2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)», — рассказали в ведомстве. Фигурантом стала 60-летняя жительница Шадринска, которая не признавала распад СССР и призывала к свержению действующей власти.

Женщина пыталась пользоваться документами советского образца при взаимодействии с властями и доказать их легитимность. Также на своей странице в соцсетях она размещала видеозаписи и посты, в которых имелись призывы к насильственному свержению государственной власти. В настоящее время силовики проводят следственные действия в отношении подозреваемой.

Ранее URA.RU сообщала, что сотрудники УФСБ задержали молодого курганца. Молодой человек призывал к расправе над полицейскими. Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности.

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Сотрудники УФСБ по Курганской области возбудили уголовные дела в отношении жительницы города Шадринска. Женщина, будучи ярким приверженцем советского строя, обвиняется в свержении власти путем революционного переворота и оправдании терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового управления. «УФСБ России по Курганской области возбуждены уголовные дела по ч. м2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)», — рассказали в ведомстве. Фигурантом стала 60-летняя жительница Шадринска, которая не признавала распад СССР и призывала к свержению действующей власти. Женщина пыталась пользоваться документами советского образца при взаимодействии с властями и доказать их легитимность. Также на своей странице в соцсетях она размещала видеозаписи и посты, в которых имелись призывы к насильственному свержению государственной власти. В настоящее время силовики проводят следственные действия в отношении подозреваемой. Ранее URA.RU сообщала, что сотрудники УФСБ задержали молодого курганца. Молодой человек призывал к расправе над полицейскими. Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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