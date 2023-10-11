В России назвали компанию, которую приватизируют впервые за 6 лет

Силуанов намерен приватизировать компанию «Росспиртпром»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов хочет спасти компанию «Росспиртпром» Фото:

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил правительству приватизировать компанию «Росспиртпром». Это первое присвоение предприятия государством с 2017 года.

«Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО „Росспиртпром“ уже в этом году», — передают «Известия». Соответствующие документы были переданы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Предприятие имеет восемь спиртовых заводов в разных регионах РФ. Сама компания производит этиловый спирт, занимается его транспортировкой, а также уничтожает нелегальную продукцию и оборудование, следует из документов в распоряжении газеты.

При этом за первый квартал 2023 года продажи спирта упали на 15% в сравнении с аналогичным периодом год назад. Поэтому, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего в РФ производителя, предприятие необходимо передать в распоряжение Минфина.

Ранее Силуанов заявил, что рассматривает приватизацию как один из способов пополнения государственного бюджета. Глава ВТБ Андрей Костин так же предлагал возобновить приватизационную программу в РФ, чтобы финансировать приоритетные проекты.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил правительству приватизировать компанию «Росспиртпром». Это первое присвоение предприятия государством с 2017 года. «Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО „Росспиртпром“ уже в этом году», — передают «Известия». Соответствующие документы были переданы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Предприятие имеет восемь спиртовых заводов в разных регионах РФ. Сама компания производит этиловый спирт, занимается его транспортировкой, а также уничтожает нелегальную продукцию и оборудование, следует из документов в распоряжении газеты. При этом за первый квартал 2023 года продажи спирта упали на 15% в сравнении с аналогичным периодом год назад. Поэтому, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего в РФ производителя, предприятие необходимо передать в распоряжение Минфина. Ранее Силуанов заявил, что рассматривает приватизацию как один из способов пополнения государственного бюджета. Глава ВТБ Андрей Костин так же предлагал возобновить приватизационную программу в РФ, чтобы финансировать приоритетные проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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