В России назвали компанию, которую приватизируют впервые за 6 лет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил правительству приватизировать компанию «Росспиртпром». Это первое присвоение предприятия государством с 2017 года.
«Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО „Росспиртпром“ уже в этом году», — передают «Известия». Соответствующие документы были переданы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Предприятие имеет восемь спиртовых заводов в разных регионах РФ. Сама компания производит этиловый спирт, занимается его транспортировкой, а также уничтожает нелегальную продукцию и оборудование, следует из документов в распоряжении газеты.
При этом за первый квартал 2023 года продажи спирта упали на 15% в сравнении с аналогичным периодом год назад. Поэтому, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего в РФ производителя, предприятие необходимо передать в распоряжение Минфина.
Ранее Силуанов заявил, что рассматривает приватизацию как один из способов пополнения государственного бюджета. Глава ВТБ Андрей Костин так же предлагал возобновить приватизационную программу в РФ, чтобы финансировать приоритетные проекты.
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