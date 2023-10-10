Самолет «Уральских авиалиний» с новосибирского поля поднимут в воздух

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, может уже через месяц подняться в воздух. Глава Ермолаевского сельсовета Александр Пасевич рассказала URA.RU, как и когда планируется убрать лайнер.
«Площадку перед самолетом разровняют, снимут примерно 60 сантиметров плодородного слоя и, как только после первых морозов грунт промерзнет, самолет сможет взлететь. Чтобы облегчить вес, с лайнера демонтируют сиденья, заправят его по минимуму, чтобы хватило до Новосибирска долететь. Кого посадят за штурвал, я не знаю, но думаю, найдется человек. Уверен, самолет взлетит нормально, все будет хорошо», — сказал глава поселка Ермоловка, недалеко от которого находится поле с аэробусом.
Пасевич добавил, что первые морозы в их районе обычно устанавливаются после ноябрьских праздников. По его мнению, борт может подняться в воздух уже в конце ноября.
Ранее сибиряки признавались, что за месяц соседства с самолетом успели привыкнуть к нему и полюбить. Он стал местной достопримечательностью, с ним рядом фотографируются и даже мечтают открыть в самолете кафе. Вся история драматической посадки борта «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Сибири — в отдельном сюжете URA.RU.
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