Сибиряки предложили открыть в самолете «Уральских авиалиний» в поле ресторан

Сибиряки полюбили уральский самолет и не хотят расставаться с ним (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Жители сибирских сел, которые находятся неподалеку от поля с самолетом «Уральских авиалиний», успели полюбить лайнер и гордятся соседством с ним. Борт стал местной достопримечательностью, с ним фотографируются люди, а бизнесмены мечтают открыть внутри ресторан. Подробности рассказал URA.RU глава Ермолаевского сельсовета Александр Пасевич.

«Самолет не мешает, наоборот, красиво. Бывает, едешь, подымаешься на „гриву“ (так называют в народе высокое место — прим.ред.) — а он как белый лебедь там в поле стоит, красивенький, чистенький. Да хрен с ней, пшеницей этой, пусть бы этот самолет так и стоял! Благодаря ему прославились на весь мир», — сказал Александр Пасевич.

Глава добавил, что местные жители успели полюбить авиалайнер. Люди приезжают со всей округи и фотографируются с бортом как с местной достопримечательностью. Делают снимки на память и проезжающие мимо автомобилисты.

«Я уж думаю бизнес тут организовать, например, шлагбаум поставить и по 100 рублей брать за селфи с самолетом. А еще лучше, ресторан в нем открыть. Недалеко проходит трасса Байкал, разместим там рекламу. Думаю, в первые два года отобьем это все, отбою не будет, а им [„Уральским авиалиниям“] долю будем платить за аренду судна», — пошутил Пасевич.

Борт «Уральских авиалиний» 12 сентября летел из Сочи в Омск, когда произошел отказ гидросистемы. Пилоты посадили самолет в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 человек, никто не пострадал.



На данный момент аэробус продолжает стоять на грунте. Его круглосуточно стерегут охранники, на месте происшествия работают эксперты. Колхоз имени Ленина, кому принадлежит поле, планирует потребовать с авиакомпании 1,2 млн рублей за ущерб от простоя сельхозработ.