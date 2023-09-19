19 сентября 2023

Депутат Госдумы Ильтяков отправил консервы в зону СВО. Фото

Курганцы отправили на фронт консервы морским пехотинцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Участникам СВО отправили консервы из Курганской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отправил в зону спецоперации на Украине партию мясных и рыбных консервов для морских пехотинцев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Ребятам из 155 бригады морской пехоты и 430 мотострелкового полка передали партию мясных и рыбных консервов. Потому что, своих не бросаем!» — написал Ильтяков. По его словам, в гуманитарную помощь вошли консервы с говядиной, куриной тушенки, гречневой каши с мясом и консервированного карася производства компании «Велес».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод совместно с бизнесменами передали технику в зону СВО. Автомобили УАЗ и «Нива» были отправлены бойцам из Донбасса.

Из Курганской области в зону СВО отправили партию мясных и рыбных консервов
Из Курганской области в зону СВО отправили партию мясных и рыбных консервов
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отправил в зону спецоперации на Украине партию мясных и рыбных консервов для морских пехотинцев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Ребятам из 155 бригады морской пехоты и 430 мотострелкового полка передали партию мясных и рыбных консервов. Потому что, своих не бросаем!» — написал Ильтяков. По его словам, в гуманитарную помощь вошли консервы с говядиной, куриной тушенки, гречневой каши с мясом и консервированного карася производства компании «Велес». Ранее URA.RU писало, что курганский завод совместно с бизнесменами передали технику в зону СВО. Автомобили УАЗ и «Нива» были отправлены бойцам из Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...