Курганцы отправили на фронт консервы морским пехотинцам

Участникам СВО отправили консервы из Курганской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отправил в зону спецоперации на Украине партию мясных и рыбных консервов для морских пехотинцев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Ребятам из 155 бригады морской пехоты и 430 мотострелкового полка передали партию мясных и рыбных консервов. Потому что, своих не бросаем!» — написал Ильтяков. По его словам, в гуманитарную помощь вошли консервы с говядиной, куриной тушенки, гречневой каши с мясом и консервированного карася производства компании «Велес».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод совместно с бизнесменами передали технику в зону СВО. Автомобили УАЗ и «Нива» были отправлены бойцам из Донбасса.