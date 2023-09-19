Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отправил в зону спецоперации на Украине партию мясных и рыбных консервов для морских пехотинцев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Ребятам из 155 бригады морской пехоты и 430 мотострелкового полка передали партию мясных и рыбных консервов. Потому что, своих не бросаем!» — написал Ильтяков. По его словам, в гуманитарную помощь вошли консервы с говядиной, куриной тушенки, гречневой каши с мясом и консервированного карася производства компании «Велес».
Ранее URA.RU писало, что курганский завод совместно с бизнесменами передали технику в зону СВО. Автомобили УАЗ и «Нива» были отправлены бойцам из Донбасса.
Из Курганской области в зону СВО отправили партию мясных и рыбных консервов
Фото: tg-канал депутата ГД Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/4783
Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отправил в зону спецоперации на Украине партию мясных и рыбных консервов для морских пехотинцев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Продолжаем оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации. Ребятам из 155 бригады морской пехоты и 430 мотострелкового полка передали партию мясных и рыбных консервов. Потому что, своих не бросаем!» — написал Ильтяков. По его словам, в гуманитарную помощь вошли консервы с говядиной, куриной тушенки, гречневой каши с мясом и консервированного карася производства компании «Велес». Ранее URA.RU писало, что курганский завод совместно с бизнесменами передали технику в зону СВО. Автомобили УАЗ и «Нива» были отправлены бойцам из Донбасса.