10 октября 2023

Осужденному за педофилию свердловскому 85-летнему тренеру стало хуже в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Врачи пытаются помочь Николаю Ражеву Фото:

Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву стало хуже в СИЗО. По словам адвоката Юлии Бузуевой, у него два дня подряд идет кровь из носа.

«Врачи пытаются помочь ему. У него два дня подряд идет кровь из носа, не останавливается. Его здоровье ухудшилось», — сказала Бузуева корреспонденту URA.RU.

Бузуева добавила, что 10 октября тренеру передали лекарства. «Завтра пойдем с родными к нему. Мы получили разрешение», — сообщила адвокат Ражева.

Уголовное дело против Николая Ражева возбудили в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.

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Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву стало хуже в СИЗО. По словам адвоката Юлии Бузуевой, у него два дня подряд идет кровь из носа. «Врачи пытаются помочь ему. У него два дня подряд идет кровь из носа, не останавливается. Его здоровье ухудшилось», — сказала Бузуева корреспонденту URA.RU. Бузуева добавила, что 10 октября тренеру передали лекарства. «Завтра пойдем с родными к нему. Мы получили разрешение», — сообщила адвокат Ражева. Уголовное дело против Николая Ражева возбудили в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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