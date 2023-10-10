Осужденному за педофилию свердловскому 85-летнему тренеру стало хуже в СИЗО

11 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Врачи пытаются помочь Николаю Ражеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву стало хуже в СИЗО. По словам адвоката Юлии Бузуевой, у него два дня подряд идет кровь из носа. «Врачи пытаются помочь ему. У него два дня подряд идет кровь из носа, не останавливается. Его здоровье ухудшилось», — сказала Бузуева корреспонденту URA.RU. Бузуева добавила, что 10 октября тренеру передали лекарства. «Завтра пойдем с родными к нему. Мы получили разрешение», — сообщила адвокат Ражева. Уголовное дело против Николая Ражева возбудили в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.

Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву стало хуже в СИЗО. По словам адвоката Юлии Бузуевой, у него два дня подряд идет кровь из носа. «Врачи пытаются помочь ему. У него два дня подряд идет кровь из носа, не останавливается. Его здоровье ухудшилось», — сказала Бузуева корреспонденту URA.RU. Бузуева добавила, что 10 октября тренеру передали лекарства. «Завтра пойдем с родными к нему. Мы получили разрешение», — сообщила адвокат Ражева. Уголовное дело против Николая Ражева возбудили в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.