Московские проверяющие вскрыли недостатки в свердловской госавтоинспекции

В конце сентября в УГИБДД по Свердловской области началась внеплановая проверка из Москвы. По ее итогам выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По итогам проверки выявлены некоторые недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне Свердловской области. Сотрудники ведомства уже проводят проверочные мероприятия с целью их устранения», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области.
Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявлял агентству, что цель проверяющих заключалась в оказании практической и методической помощи по вопросам правопорядка. Кроме того в конце октября в Екатеринбург из Москвы прилетит глава МВД России Владимир Колокольцев.
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