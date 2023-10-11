Московские проверяющие вскрыли недостатки в свердловской госавтоинспекции

11 октября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Москвичи неделю проверяли свердловское ведомство Фото: Илья Московец © URA.RU В конце сентября в УГИБДД по Свердловской области началась внеплановая проверка из Москвы. По ее итогам выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По итогам проверки выявлены некоторые недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне Свердловской области. Сотрудники ведомства уже проводят проверочные мероприятия с целью их устранения», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявлял агентству, что цель проверяющих заключалась в оказании практической и методической помощи по вопросам правопорядка. Кроме того в конце октября в Екатеринбург из Москвы прилетит глава МВД России Владимир Колокольцев.

В конце сентября в УГИБДД по Свердловской области началась внеплановая проверка из Москвы. По ее итогам выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По итогам проверки выявлены некоторые недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне Свердловской области. Сотрудники ведомства уже проводят проверочные мероприятия с целью их устранения», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявлял агентству, что цель проверяющих заключалась в оказании практической и методической помощи по вопросам правопорядка. Кроме того в конце октября в Екатеринбург из Москвы прилетит глава МВД России Владимир Колокольцев.