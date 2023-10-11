Московские проверяющие вскрыли недостатки в свердловской госавтоинспекции

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, полиция, гибдд, дпс
Москвичи неделю проверяли свердловское ведомство Фото:

В конце сентября в УГИБДД по Свердловской области началась внеплановая проверка из Москвы. По ее итогам выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам проверки выявлены некоторые недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне Свердловской области. Сотрудники ведомства уже проводят проверочные мероприятия с целью их устранения», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявлял агентству, что цель проверяющих заключалась в оказании практической и методической помощи по вопросам правопорядка. Кроме того в конце октября в Екатеринбург из Москвы прилетит глава МВД России Владимир Колокольцев.

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В конце сентября в УГИБДД по Свердловской области началась внеплановая проверка из Москвы. По ее итогам выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По итогам проверки выявлены некоторые недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне Свердловской области. Сотрудники ведомства уже проводят проверочные мероприятия с целью их устранения», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявлял агентству, что цель проверяющих заключалась в оказании практической и методической помощи по вопросам правопорядка. Кроме того в конце октября в Екатеринбург из Москвы прилетит глава МВД России Владимир Колокольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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