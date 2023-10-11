Бельгия передаст Украине F-16 тогда, когда Шойгу спрогнозировал конец СВО

Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 к 2025 году. Об этом сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу намекал, что конфликт Москвы и Киева завершиться к 2025 году.
«Дедондер объявила об отправке „некоторых бельгийских истребителей F-16“ в Украину с 2025 года», — передает издание HLN. Уточняется, что Зеленский сейчас находится с визитом в Бельгии.
Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ достигнут намеченных целей к 2025 году, передает MK.RU. Также, по его словам, Россия намерена выполнить к этому сроку все цели спецоперации на Украине.
Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 к 2025 году. Об этом сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу намекал, что конфликт Москвы и Киева завершиться к 2025 году. «Дедондер объявила об отправке „некоторых бельгийских истребителей F-16“ в Украину с 2025 года», — передает издание HLN. Уточняется, что Зеленский сейчас находится с визитом в Бельгии. Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ достигнут намеченных целей к 2025 году, передает MK.RU. Также, по его словам, Россия намерена выполнить к этому сроку все цели спецоперации на Украине.