10 октября 2023

81-летний тюменский пенсионер зарезал пожилую жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, ленинский районный суд, полиция, оцепление
Пожилой тюменец нанес супруге 19 ножевых ранений Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 81-летнего пенсионера обвинили в том, что он убил 74-летнюю супругу, вонзив в нее нож 19 раз. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР по Тюменской области.

«По версии следствия, 9 октября 2023 года между 81-летним обвиняемым и его 74-летней супругой произошел очередной конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений пенсионер схватил нож и нанес не менее 19 ударов по телу своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — указано в сообщении СУ СК РФ по Тюменской области

Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее агентство писало о том, что жительница села Омутинское Тюменской области зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Впоследствии он скончался.

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В Тобольске (Тюменская область) 81-летнего пенсионера обвинили в том, что он убил 74-летнюю супругу, вонзив в нее нож 19 раз. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР по Тюменской области. «По версии следствия, 9 октября 2023 года между 81-летним обвиняемым и его 74-летней супругой произошел очередной конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений пенсионер схватил нож и нанес не менее 19 ударов по телу своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — указано в сообщении СУ СК РФ по Тюменской области Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее агентство писало о том, что жительница села Омутинское Тюменской области зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Впоследствии он скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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