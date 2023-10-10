81-летний тюменский пенсионер зарезал пожилую жену

В Тобольске (Тюменская область) 81-летнего пенсионера обвинили в том, что он убил 74-летнюю супругу, вонзив в нее нож 19 раз. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР по Тюменской области.
«По версии следствия, 9 октября 2023 года между 81-летним обвиняемым и его 74-летней супругой произошел очередной конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений пенсионер схватил нож и нанес не менее 19 ударов по телу своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — указано в сообщении СУ СК РФ по Тюменской области
Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее агентство писало о том, что жительница села Омутинское Тюменской области зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Впоследствии он скончался.
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