Зеленский заявил о желании вновь стать президентом при одном условии Зеленский намерен идти на выборы президента при продолжении конфликта с РФ 11 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский не намерен покидать свой пост во время конфликта с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться на выборы президента при условии, что конфликт с Россией завершится. Об этом заявил он сам в интервью румынскому изданию. «Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — ответил Владимир Зеленский на вопрос о планах баллотироваться на выборы президента Украины. Его слова передает издание Digi24 . Ранее он также сообщил, что Украины в данный момент находится на последнем этапе войны. Зеленский признал, что он также является самым тяжелым. Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться на выборы президента при условии, что конфликт с Россией завершится. Об этом заявил он сам в интервью румынскому изданию. «Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — ответил Владимир Зеленский на вопрос о планах баллотироваться на выборы президента Украины. Его слова передает издание Digi24. Ранее он также сообщил, что Украины в данный момент находится на последнем этапе войны. Зеленский признал, что он также является самым тяжелым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям