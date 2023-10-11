Зеленский заявил о желании вновь стать президентом при одном условии

Зеленский намерен идти на выборы президента при продолжении конфликта с РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский не намерен покидать свой пост во время конфликта с РФ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться на выборы президента при условии, что конфликт с Россией завершится. Об этом заявил он сам в интервью румынскому изданию.

«Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — ответил Владимир Зеленский на вопрос о планах баллотироваться на выборы президента Украины. Его слова передает издание Digi24.

Ранее он также сообщил, что Украины в данный момент находится на последнем этапе войны. Зеленский признал, что он также является самым тяжелым.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться на выборы президента при условии, что конфликт с Россией завершится. Об этом заявил он сам в интервью румынскому изданию. «Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — ответил Владимир Зеленский на вопрос о планах баллотироваться на выборы президента Украины. Его слова передает издание Digi24. Ранее он также сообщил, что Украины в данный момент находится на последнем этапе войны. Зеленский признал, что он также является самым тяжелым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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