Зеленский заявил о желании вновь стать президентом при одном условии

Владимир Зеленский не намерен покидать свой пост во время конфликта с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться на выборы президента при условии, что конфликт с Россией завершится. Об этом заявил он сам в интервью румынскому изданию.
«Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — ответил Владимир Зеленский на вопрос о планах баллотироваться на выборы президента Украины. Его слова передает издание
Ранее он также сообщил, что Украины в данный момент находится на последнем этапе войны. Зеленский признал, что он также является самым тяжелым.
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