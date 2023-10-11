Свердловский педофил-убийца попытался выйти на свободу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в смягчении наказания осужденному за педофилию и убийство семилетней девочки Валерию Улееву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Осужденный [Валерий Улеев] продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении. Суд, согласившись с мнением прокурора и исправительного учреждения, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
По версии следствия, Улеев в сентябре 2004-го заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое. Дома он изнасиловал и убил ее. По двум статьям мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.