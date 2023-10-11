Свердловский педофил-убийца попытался выйти на свободу

Суд отказал в смягчении приговора свердловскому педофилу, который убил девочку

11 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Валерий Улеев продолжит отбывать наказание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в смягчении наказания осужденному за педофилию и убийство семилетней девочки Валерию Улееву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный [Валерий Улеев] продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении. Суд, согласившись с мнением прокурора и исправительного учреждения, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Новость по теме Свердловский суд отказал в УДО педофилу, убившему семилетнюю девочку По версии следствия, Улеев в сентябре 2004-го заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое. Дома он изнасиловал и убил ее. По двум статьям мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в смягчении наказания осужденному за педофилию и убийство семилетней девочки Валерию Улееву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный [Валерий Улеев] продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении. Суд, согласившись с мнением прокурора и исправительного учреждения, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». По версии следствия, Улеев в сентябре 2004-го заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое. Дома он изнасиловал и убил ее. По двум статьям мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.