У самолета, летевшего из Ижевска в Пермь, отказал двигатель

У самолета, совершавшего рейс Ижевск — Пермь, во время взлета отказал двигатель. Борт вернулся на аэродром в Ижевске. Инцидент произошел 11 октября в 04:07 по московскому времени, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».
«Самолет Як-42, RA-42401, рейс IZA4279 Ижевск — Пермь (Большое Савино). В процессе взлета командир воздушного судна доложил об отказе правого двигателя. Сигнал бедствия не объявлял. Принял решение следовать на запасной аэродром Ижевск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Ижевска в 04:25 по московскому времени. Борт принадлежит авиакомпании «Ижавиа». По данным табло аэропорта «Большое Савино» прилет рейса задерживается до 14:10 по местному времени. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию «Ижавиа». На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU рассказало, что бортпроводнику на рейсе Пермь-Москва стало плохо. Сотрудника экипажа отстранили от работы.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.