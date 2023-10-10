10 октября 2023

У самолета, летевшего из Ижевска в Пермь, отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Самолет вернулся в аэропорт Ижевска Фото:

У самолета, совершавшего рейс Ижевск — Пермь, во время взлета отказал двигатель. Борт вернулся на аэродром в Ижевске. Инцидент произошел 11 октября в 04:07 по московскому времени, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».

«Самолет Як-42, RA-42401, рейс IZA4279 Ижевск — Пермь (Большое Савино). В процессе взлета командир воздушного судна доложил об отказе правого двигателя. Сигнал бедствия не объявлял. Принял решение следовать на запасной аэродром Ижевск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Ижевска в 04:25 по московскому времени. Борт принадлежит авиакомпании «Ижавиа». По данным табло аэропорта «Большое Савино» прилет рейса задерживается до 14:10 по местному времени. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию «Ижавиа». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало, что бортпроводнику на рейсе Пермь-Москва стало плохо. Сотрудника экипажа отстранили от работы.

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У самолета, совершавшего рейс Ижевск — Пермь, во время взлета отказал двигатель. Борт вернулся на аэродром в Ижевске. Инцидент произошел 11 октября в 04:07 по московскому времени, сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». «Самолет Як-42, RA-42401, рейс IZA4279 Ижевск — Пермь (Большое Савино). В процессе взлета командир воздушного судна доложил об отказе правого двигателя. Сигнал бедствия не объявлял. Принял решение следовать на запасной аэродром Ижевск», — говорится в сообщении. Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Ижевска в 04:25 по московскому времени. Борт принадлежит авиакомпании «Ижавиа». По данным табло аэропорта «Большое Савино» прилет рейса задерживается до 14:10 по местному времени. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию «Ижавиа». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало, что бортпроводнику на рейсе Пермь-Москва стало плохо. Сотрудника экипажа отстранили от работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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