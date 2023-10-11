У обвиняемого в убийстве Даны из Каменска-Уральского нашли 10 коробок от сотовых

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Эдуард Голиков признавался, что украл телефон у Даны (архивное фото) Фото:
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В квартире у обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова нашли десять коробок от сотовых телефонов. Об этом рассказал корреспондент программы «Малахов».

Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее Голиков заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.

«Дома у Голикова было около десяти коробок от мобильных телефонов. Они были пустые», — заявил журналист в эфире программы, посвященной трагедии Даны. Шоу вышло на телеканале «Россия 1». Это уже второй выпуск, посвященный истории из Каменска-Уральского, который сделала команда ведущего Андрея Малахова.

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На шоу пришла мать Эдуарда Голикова Илона. Она заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, Голиков не преследовал Дану. Он и раньше ездил по этому маршруту, поскольку занимается велоспортом.

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В квартире у обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова нашли десять коробок от сотовых телефонов. Об этом рассказал корреспондент программы «Малахов». Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее Голиков заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. «Дома у Голикова было около десяти коробок от мобильных телефонов. Они были пустые», — заявил журналист в эфире программы, посвященной трагедии Даны. Шоу вышло на телеканале «Россия 1». Это уже второй выпуск, посвященный истории из Каменска-Уральского, который сделала команда ведущего Андрея Малахова. На шоу пришла мать Эдуарда Голикова Илона. Она заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, Голиков не преследовал Дану. Он и раньше ездил по этому маршруту, поскольку занимается велоспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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