У обвиняемого в убийстве Даны из Каменска-Уральского нашли 10 коробок от сотовых

11 октября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Эдуард Голиков признавался, что украл телефон у Даны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В квартире у обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова нашли десять коробок от сотовых телефонов. Об этом рассказал корреспондент программы «Малахов». Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее Голиков заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. «Дома у Голикова было около десяти коробок от мобильных телефонов. Они были пустые», — заявил журналист в эфире программы, посвященной трагедии Даны. Шоу вышло на телеканале «Россия 1». Это уже второй выпуск, посвященный истории из Каменска-Уральского, который сделала команда ведущего Андрея Малахова. Новость по теме Мать велосипедиста Голикова объяснила, зачем он ехал за Даной и Каменска-Уральского На шоу пришла мать Эдуарда Голикова Илона. Она заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, Голиков не преследовал Дану. Он и раньше ездил по этому маршруту, поскольку занимается велоспортом.

В квартире у обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова нашли десять коробок от сотовых телефонов. Об этом рассказал корреспондент программы «Малахов». Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее Голиков заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. «Дома у Голикова было около десяти коробок от мобильных телефонов. Они были пустые», — заявил журналист в эфире программы, посвященной трагедии Даны. Шоу вышло на телеканале «Россия 1». Это уже второй выпуск, посвященный истории из Каменска-Уральского, который сделала команда ведущего Андрея Малахова. На шоу пришла мать Эдуарда Голикова Илона. Она заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, Голиков не преследовал Дану. Он и раньше ездил по этому маршруту, поскольку занимается велоспортом.