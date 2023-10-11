У обвиняемого в убийстве Даны из Каменска-Уральского нашли 10 коробок от сотовых

В квартире у обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова нашли десять коробок от сотовых телефонов. Об этом рассказал корреспондент программы «Малахов».
Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее Голиков заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.
«Дома у Голикова было около десяти коробок от мобильных телефонов. Они были пустые», — заявил журналист в эфире программы, посвященной трагедии Даны. Шоу вышло на телеканале «Россия 1». Это уже второй выпуск, посвященный истории из Каменска-Уральского, который сделала команда ведущего Андрея Малахова.
На шоу пришла мать Эдуарда Голикова Илона. Она заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, Голиков не преследовал Дану. Он и раньше ездил по этому маршруту, поскольку занимается велоспортом.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.