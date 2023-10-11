Пентагон прервал молчание в вопросе помощи Украине

США выделят Украине пакет помощи на 200 млн долларов

11 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин заявил о новой мере поддержки США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон передаст Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов. Об этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Это первое заявление о поддержке Киева от США после решения властей о принятии временного бюджета страны в начале октября. По словам Остина, в этот раз Украина получит от США новую систему ПВО AIM-9M, а также боеприпасы для нее. «А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — сказал он. Трансляция его выступления ведется в соцсетях украинских властей. Как отметил Остин, с учетом новой помощи Киеву, ее общая стоимость достигнет 43,9 млрд долларов. В начале октября американские власти приняли временный бюджет на 45 дней из-за угрозы приостановки работы правительства. Такая ситуация сложилась из-за разногласий демократов и республиканцев в вопросе утверждения нового бюджета на год. При этом во временном бюджете США не было пункта о помощи Украине. Западные СМИ писали о том, что у Пентагона заканчиваются деньги на Украину.

Пентагон передаст Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов. Об этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Это первое заявление о поддержке Киева от США после решения властей о принятии временного бюджета страны в начале октября. По словам Остина, в этот раз Украина получит от США новую систему ПВО AIM-9M, а также боеприпасы для нее. «А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — сказал он. Трансляция его выступления ведется в соцсетях украинских властей. Как отметил Остин, с учетом новой помощи Киеву, ее общая стоимость достигнет 43,9 млрд долларов. В начале октября американские власти приняли временный бюджет на 45 дней из-за угрозы приостановки работы правительства. Такая ситуация сложилась из-за разногласий демократов и республиканцев в вопросе утверждения нового бюджета на год. При этом во временном бюджете США не было пункта о помощи Украине. Западные СМИ писали о том, что у Пентагона заканчиваются деньги на Украину.