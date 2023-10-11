Пентагон прервал молчание в вопросе помощи Украине

Пентагон передаст Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов. Об этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Это первое заявление о поддержке Киева от США после решения властей о принятии временного бюджета страны в начале октября.
По словам Остина, в этот раз Украина получит от США новую систему ПВО AIM-9M, а также боеприпасы для нее. «А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — сказал он. Трансляция его выступления ведется в соцсетях украинских властей. Как отметил Остин, с учетом новой помощи Киеву, ее общая стоимость достигнет 43,9 млрд долларов.
В начале октября американские власти приняли временный бюджет на 45 дней из-за угрозы приостановки работы правительства. Такая ситуация сложилась из-за разногласий демократов и республиканцев в вопросе утверждения нового бюджета на год. При этом во временном бюджете США не было пункта о помощи Украине. Западные СМИ писали о том, что у Пентагона заканчиваются деньги на Украину.
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