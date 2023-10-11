Кремль сохранил хладнокровие в вопросе войны Израиля и Палестины

Песков: РФ продолжает поддерживать контакты с Израилем и Палестиной

11 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о контактах РФ с обеими сторонами палестино-израильского конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Кремль продолжает поддерживать контакты как с Израилем, так и с Палестиной на фоне их конфликта. Кроме того, Россия сохраняет стремление прекратить военные действия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции РФ по поводу признания группировки ХАМАС террористической. «Мы сохраняем контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть россияне, а их судьба — приоритет номер один. Россия сохраняет позицию, которая имеет потенциал участия в урегулировании [конфликта]», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией после нападения на территорию Израиля и начала военных действий. Об этом заявила французский премьер-министр Элизабет Борн, передает «Национальная служба новостей».

Кремль продолжает поддерживать контакты как с Израилем, так и с Палестиной на фоне их конфликта. Кроме того, Россия сохраняет стремление прекратить военные действия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции РФ по поводу признания группировки ХАМАС террористической. «Мы сохраняем контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть россияне, а их судьба — приоритет номер один. Россия сохраняет позицию, которая имеет потенциал участия в урегулировании [конфликта]», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией после нападения на территорию Израиля и начала военных действий. Об этом заявила французский премьер-министр Элизабет Борн, передает «Национальная служба новостей».