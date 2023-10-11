Екатеринбургские компании столкнулись с нехваткой токарей

11 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Токарям готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за небольшого количества соискателей на вакансию токаря эта профессия является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» Елизавета Чурина. «Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге в третьем квартале 2023 года составила 105 571 рублей. Это самая высокооплачиваемая профессия в сфере рабочих вакансий Екатеринбурга», — рассказала Чурина. По приросту количества вакансий специальность токарь находится на третьем месте по городу. Первое место по приросту количества вакансий в Екатеринбурге занимает специальность фасовщик с предлагаемой зарплатой 61 078 рублей. На втором месте по спросу расположилась вакансия водителя-грузчика, где средняя зарплата составляет 55 832 рубля. Ранее сообщалось, что в Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей. Больше всего готовы платить учителю русского языка в онлайн-школе.

Из-за небольшого количества соискателей на вакансию токаря эта профессия является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» Елизавета Чурина. «Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге в третьем квартале 2023 года составила 105 571 рублей. Это самая высокооплачиваемая профессия в сфере рабочих вакансий Екатеринбурга», — рассказала Чурина. По приросту количества вакансий специальность токарь находится на третьем месте по городу. Первое место по приросту количества вакансий в Екатеринбурге занимает специальность фасовщик с предлагаемой зарплатой 61 078 рублей. На втором месте по спросу расположилась вакансия водителя-грузчика, где средняя зарплата составляет 55 832 рубля. Ранее сообщалось, что в Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей. Больше всего готовы платить учителю русского языка в онлайн-школе.