Екатеринбургские компании столкнулись с нехваткой токарей

Из-за небольшого количества соискателей на вакансию токаря эта профессия является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работа» Елизавета Чурина.
«Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге в третьем квартале 2023 года составила 105 571 рублей. Это самая высокооплачиваемая профессия в сфере рабочих вакансий Екатеринбурга», — рассказала Чурина. По приросту количества вакансий специальность токарь находится на третьем месте по городу.
Первое место по приросту количества вакансий в Екатеринбурге занимает специальность фасовщик с предлагаемой зарплатой 61 078 рублей. На втором месте по спросу расположилась вакансия водителя-грузчика, где средняя зарплата составляет 55 832 рубля.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ищут учителя на зарплату 130 000 рублей. Больше всего готовы платить учителю русского языка в онлайн-школе.
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