Кремль не смог дать четкое число погибших россиян в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил, что количество погибших в Израиле россиян еще уточняется Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Кремль не смог дать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Информация об этом обновляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не могу дать четкое число по понятным причинам. Информация обновляется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что информации о россиянах среди заложников в Израиле также нет.

Ранее стало известно о гибели в Израиле уроженца Екатеринбурга. Это был ученый-физик Сергей Гредескул, уехавший из Советского Союза много лет назад. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль не смог дать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Информация об этом обновляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока не могу дать четкое число по понятным причинам. Информация обновляется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что информации о россиянах среди заложников в Израиле также нет. Ранее стало известно о гибели в Израиле уроженца Екатеринбурга. Это был ученый-физик Сергей Гредескул, уехавший из Советского Союза много лет назад. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...