Кремль не смог дать четкое число погибших россиян в Израиле

11 октября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил, что количество погибших в Израиле россиян еще уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Кремль не смог дать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Информация об этом обновляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока не могу дать четкое число по понятным причинам. Информация обновляется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что информации о россиянах среди заложников в Израиле также нет. Ранее стало известно о гибели в Израиле уроженца Екатеринбурга. Это был ученый-физик Сергей Гредескул, уехавший из Советского Союза много лет назад. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену.

Кремль не смог дать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Информация об этом обновляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока не могу дать четкое число по понятным причинам. Информация обновляется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что информации о россиянах среди заложников в Израиле также нет. Ранее стало известно о гибели в Израиле уроженца Екатеринбурга. Это был ученый-физик Сергей Гредескул, уехавший из Советского Союза много лет назад. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену.