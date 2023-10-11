Кремль не смог дать четкое число погибших россиян в Израиле

Дмитрий Песков объяснил, что количество погибших в Израиле россиян еще уточняется
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Кремль не смог дать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Информация об этом обновляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не могу дать четкое число по понятным причинам. Информация обновляется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что информации о россиянах среди заложников в Израиле также нет.
Ранее стало известно о гибели в Израиле уроженца Екатеринбурга. Это был ученый-физик Сергей Гредескул, уехавший из Советского Союза много лет назад. Палестинское движение ворвалось к нему в дом, убив ученого и его жену.
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