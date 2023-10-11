Собянин рассказал о состоянии машиниста, застрявшего между вагонами в московском метро

Собянин: у машиниста, пострадавшего из-за аварии в метро, травмы средней тяжести
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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Собянин заявил, что никто из пострадавших не получил серьезных травм Фото:

Машинист, застрявший между вагонами при столкновении двух поездов на станции «Печатники» в московском метро, получил травму средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале.

Также глава города подчеркнул, что другие пострадавшие при аварии получили незначительные повреждения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Им оказывается медпомощь, заключил мэр.

Ранее в московском метро столкнулись два поезда. В СМИ писали, что в результате происшествия машинист одного из составов застрял между вагонами. Позже стало известно, что спасатели извлекли его. По словам Собянина, на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение поездов восстановят в течение нескольких часов.

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Машинист, застрявший между вагонами при столкновении двух поездов на станции «Печатники» в московском метро, получил травму средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. «По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале. Также глава города подчеркнул, что другие пострадавшие при аварии получили незначительные повреждения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Им оказывается медпомощь, заключил мэр. Ранее в московском метро столкнулись два поезда. В СМИ писали, что в результате происшествия машинист одного из составов застрял между вагонами. Позже стало известно, что спасатели извлекли его. По словам Собянина, на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение поездов восстановят в течение нескольких часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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