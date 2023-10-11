Собянин рассказал о состоянии машиниста, застрявшего между вагонами в московском метро

Машинист, застрявший между вагонами при столкновении двух поездов на станции «Печатники» в московском метро, получил травму средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале.
Также глава города подчеркнул, что другие пострадавшие при аварии получили незначительные повреждения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Им оказывается медпомощь, заключил мэр.
Ранее в московском метро столкнулись два поезда. В СМИ писали, что в результате происшествия машинист одного из составов застрял между вагонами. Позже стало известно, что спасатели извлекли его. По словам Собянина, на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение поездов восстановят в течение нескольких часов.
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