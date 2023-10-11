Собянин рассказал о состоянии машиниста, застрявшего между вагонами в московском метро

Собянин: у машиниста, пострадавшего из-за аварии в метро, травмы средней тяжести

11 октября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Собянин заявил, что никто из пострадавших не получил серьезных травм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Машинист, застрявший между вагонами при столкновении двух поездов на станции «Печатники» в московском метро, получил травму средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. «По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале. Также глава города подчеркнул, что другие пострадавшие при аварии получили незначительные повреждения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Им оказывается медпомощь, заключил мэр. Ранее в московском метро столкнулись два поезда. В СМИ писали, что в результате происшествия машинист одного из составов застрял между вагонами. Позже стало известно, что спасатели извлекли его. По словам Собянина, на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение поездов восстановят в течение нескольких часов.

Машинист, застрявший между вагонами при столкновении двух поездов на станции «Печатники» в московском метро, получил травму средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. «По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале. Также глава города подчеркнул, что другие пострадавшие при аварии получили незначительные повреждения. Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Им оказывается медпомощь, заключил мэр. Ранее в московском метро столкнулись два поезда. В СМИ писали, что в результате происшествия машинист одного из составов застрял между вагонами. Позже стало известно, что спасатели извлекли его. По словам Собянина, на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение поездов восстановят в течение нескольких часов.