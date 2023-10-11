В московском метро врезались два поезда: главное к этому часу. Видео

В Москве, на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда
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Станция "Спортивная" Московского метрополитена. Москва, метро
При столкновении поездов в метро никто серьезно не пострадал Фото:

В Москве, на станции метро «Печатники» 11 октября столкнулись два поезда. Из-за этого на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» движение поездов было прекращено.

В СМИ писали, что в результате аварии пострадали три человека. По некоторым данным, машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали две девушки.

Позже в московском дептрансе заявили, что на Люблинско-Дмитровской линии метро прекращено движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки». Также в ведомстве уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

В telegram-каналах писали, что пассажиры начали покидать один из поездов. В департаменте транспорта сообщили, что один состав следовал в депо без пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram написал, что никто из пассажиров не получил серьезных травм. Пострадавшему при происшествии машинисту оказывается медицинская помощь.

По его словам, сейчас на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение будет восстановлено в течение нескольких часов, подытожил глава города.

В оперативных службах заявили, что что причиной столкновения поездов могла стать техническая неисправность. Сведения оперативников передает ТАСС.

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В Москве, на станции метро «Печатники» 11 октября столкнулись два поезда. Из-за этого на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» движение поездов было прекращено. В СМИ писали, что в результате аварии пострадали три человека. По некоторым данным, машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали две девушки. Позже в московском дептрансе заявили, что на Люблинско-Дмитровской линии метро прекращено движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки». Также в ведомстве уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. В telegram-каналах писали, что пассажиры начали покидать один из поездов. В департаменте транспорта сообщили, что один состав следовал в депо без пассажиров. Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram написал, что никто из пассажиров не получил серьезных травм. Пострадавшему при происшествии машинисту оказывается медицинская помощь. По его словам, сейчас на месте аварии ведутся ремонтные работы. Движение будет восстановлено в течение нескольких часов, подытожил глава города. В оперативных службах заявили, что что причиной столкновения поездов могла стать техническая неисправность. Сведения оперативников передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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