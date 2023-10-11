В Сургуте набирает популярность тренд на заказные торты в виде бомб. При выборе праздничного десерта сургутяне предпочитают необычные торты с сюрпризом внутри вместо классических. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок, рассказала URA.RU кондитер Мария Баязитова.
«Торт-бомба стал очень востребован и популярен в Сургуте из-за его необычности и „вау-эффекта“. К такому торту в наборе идет деревянный молоток, которым разбивают верхнюю часть шоколадного корпуса. Внутри торта спрятан подарок, например, кольцо, цветы или деньги», — рассказала журналисту агентства Баязитова.
Торт-бомба также подойдет и для новогоднего праздничного стола, и для гендер-пати. «На Новый год торт-бомба изготавливается по тому же принципу, только в форме елочной игрушки», — добавила кондитер.
Ранее URA.RU рассказывало, что кондитер из Перми Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится.
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