11 октября 2023

В ХМАО набирает популярность новый тренд в заказных тортах. Фото

У сургутян стали популярны торты в виде бомб с сюрпризом внутри
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня "Безопасный кекс". Екатеринбург, торт, кофейня, сладкое, десерт, сладости, безопасный кекс
Сургутяне все чаще отдают предпочтение необычным тортам с сюрпризом Фото:

В Сургуте набирает популярность тренд на заказные торты в виде бомб. При выборе праздничного десерта сургутяне предпочитают необычные торты с сюрпризом внутри вместо классических. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок, рассказала URA.RU кондитер Мария Баязитова.

«Торт-бомба стал очень востребован и популярен в Сургуте из-за его необычности и „вау-эффекта“. К такому торту в наборе идет деревянный молоток, которым разбивают верхнюю часть шоколадного корпуса. Внутри торта спрятан подарок, например, кольцо, цветы или деньги», — рассказала журналисту агентства Баязитова.

Торт-бомба также подойдет и для новогоднего праздничного стола, и для гендер-пати. «На Новый год торт-бомба изготавливается по тому же принципу, только в форме елочной игрушки», — добавила кондитер.

Ранее URA.RU рассказывало, что кондитер из Перми Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится.

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В Сургуте набирает популярность тренд на заказные торты в виде бомб. При выборе праздничного десерта сургутяне предпочитают необычные торты с сюрпризом внутри вместо классических. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок, рассказала URA.RU кондитер Мария Баязитова. «Торт-бомба стал очень востребован и популярен в Сургуте из-за его необычности и „вау-эффекта“. К такому торту в наборе идет деревянный молоток, которым разбивают верхнюю часть шоколадного корпуса. Внутри торта спрятан подарок, например, кольцо, цветы или деньги», — рассказала журналисту агентства Баязитова. Торт-бомба также подойдет и для новогоднего праздничного стола, и для гендер-пати. «На Новый год торт-бомба изготавливается по тому же принципу, только в форме елочной игрушки», — добавила кондитер. Ранее URA.RU рассказывало, что кондитер из Перми Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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