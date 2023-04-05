В Перми производят торты в виде бомбы. Фото

06 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Торт-бомба стоит около 4000 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермский кондитер Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится. «Это торт? Да, это торт, который точно удивит и произведет фейерверк эмоций! Торт-бомба подойдет для любого торжества, будь то день рождения, выписка из роддома, предложение руки и сердца, и даже модный и популярный гендер-пати», — пишет на своей странице кондитер. Корпус торта состоит из шоколадной глазури, а внутри начинка. В него помещается подарок. Это может быть все, что угодно: фото на сахарной бумаге, ювелирное украшение, косметика, ягоды, цветы, деньги, приятное послание, памятная фигурка и даже ключи от машины. Когда торт выносят имениннику — зажигают всего лишь одну свечку. Ее роль играет бенгальский огонь — как будто зажженный запал. Внутри бомбы — начинка, а в самом ядре — спрятанный подарок «Торт Пермь / Торты на заказ / Пищевая печать» / vk.com

Пермский кондитер Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится. «Это торт? Да, это торт, который точно удивит и произведет фейерверк эмоций! Торт-бомба подойдет для любого торжества, будь то день рождения, выписка из роддома, предложение руки и сердца, и даже модный и популярный гендер-пати», — пишет на своей странице кондитер. Корпус торта состоит из шоколадной глазури, а внутри начинка. В него помещается подарок. Это может быть все, что угодно: фото на сахарной бумаге, ювелирное украшение, косметика, ягоды, цветы, деньги, приятное послание, памятная фигурка и даже ключи от машины. Когда торт выносят имениннику — зажигают всего лишь одну свечку. Ее роль играет бенгальский огонь — как будто зажженный запал.