05 апреля 2023

В Перми производят торты в виде бомбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, торт, кухня, кусок торта, estory, резка торта
Торт-бомба стоит около 4000 рублей Фото:

Пермский кондитер Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится.

«Это торт? Да, это торт, который точно удивит и произведет фейерверк эмоций! Торт-бомба подойдет для любого торжества, будь то день рождения, выписка из роддома, предложение руки и сердца, и даже модный и популярный гендер-пати», — пишет на своей странице кондитер.

Корпус торта состоит из шоколадной глазури, а внутри начинка. В него помещается подарок. Это может быть все, что угодно: фото на сахарной бумаге, ювелирное украшение, косметика, ягоды, цветы, деньги, приятное послание, памятная фигурка и даже ключи от машины. Когда торт выносят имениннику — зажигают всего лишь одну свечку. Ее роль играет бенгальский огонь — как будто зажженный запал.

Внутри бомбы — начинка, а в самом ядре — спрятанный подарок
Внутри бомбы — начинка, а в самом ядре — спрятанный подарок

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермский кондитер Ольга Масленникова производит торты в виде бомбы. Их можно «начинить» любым сюрпризом или подарком, который в него поместится. «Это торт? Да, это торт, который точно удивит и произведет фейерверк эмоций! Торт-бомба подойдет для любого торжества, будь то день рождения, выписка из роддома, предложение руки и сердца, и даже модный и популярный гендер-пати», — пишет на своей странице кондитер. Корпус торта состоит из шоколадной глазури, а внутри начинка. В него помещается подарок. Это может быть все, что угодно: фото на сахарной бумаге, ювелирное украшение, косметика, ягоды, цветы, деньги, приятное послание, памятная фигурка и даже ключи от машины. Когда торт выносят имениннику — зажигают всего лишь одну свечку. Ее роль играет бенгальский огонь — как будто зажженный запал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...