Захарова назвала неожиданное оружие РФ против генсека НАТО

Захарова: РФ использует «сезонное обострение» как оружие против генсека НАТО
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова намекнула, что весной и осенью у Генсека НАТО случаются сезонные обострения Фото:

Россия использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя альянса о том, что президент РФ Владимир Путин якобы собирается использовать предстоящую зиму в качестве оружия против Украины.

«Он [Столтенберг] и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, только лето Россия оставила «для себя».

Ранее генсек НАТО в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Путин будет использовать зиму как оружие против Украины. Трансляция мероприятия велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.

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Россия использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя альянса о том, что президент РФ Владимир Путин якобы собирается использовать предстоящую зиму в качестве оружия против Украины. «Он [Столтенберг] и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, только лето Россия оставила «для себя». Ранее генсек НАТО в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Путин будет использовать зиму как оружие против Украины. Трансляция мероприятия велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.
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