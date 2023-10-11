Захарова назвала неожиданное оружие РФ против генсека НАТО

Россия использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя альянса о том, что президент РФ Владимир Путин якобы собирается использовать предстоящую зиму в качестве оружия против Украины.
«Он [Столтенберг] и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, только лето Россия оставила «для себя».
Ранее генсек НАТО в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Путин будет использовать зиму как оружие против Украины. Трансляция мероприятия велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.
Россия использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя альянса о том, что президент РФ Владимир Путин якобы собирается использовать предстоящую зиму в качестве оружия против Украины. «Он [Столтенберг] и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, только лето Россия оставила «для себя». Ранее генсек НАТО в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Путин будет использовать зиму как оружие против Украины. Трансляция мероприятия велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.