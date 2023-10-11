Генсек НАТО предупредил о новом оружии Путина против Украины

Столтенберг заявил, что Путин будет использовать зиму как оружие против Украины

Йенс Столтенберг уверен, что зима будет использоваться против Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зиму в качестве оружия против Украины. Об этом представитель альянса заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины.

«Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе заседания контактной группы по обороне Украины «Рамштайн». Встреча проходила на уровне заседания министров обороны стран. Трансляция велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук заявлял, что конфликт на Украине может завершиться зимой. Помимо погоды, этому поспособствует отсутствие американской поддержки. В США предполагают, что предстоящая зима будет жестче, чем в прошлом году.