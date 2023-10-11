Генсек НАТО предупредил о новом оружии Путина против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зиму в качестве оружия против Украины. Об этом представитель альянса заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины.
«Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе заседания контактной группы по обороне Украины «Рамштайн». Встреча проходила на уровне заседания министров обороны стран. Трансляция велась в соцсетях украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук заявлял, что конфликт на Украине может завершиться зимой. Помимо погоды, этому поспособствует отсутствие американской поддержки. В США предполагают, что предстоящая зима будет жестче, чем в прошлом году.
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