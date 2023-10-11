Стала известна причина столкновения поездов в метро Москвы

Дептранс: поезда в метро Москвы столкнулись из-за неверного решения машиниста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Санкт-Петербург, метро, Питер, санкт-петербург, виды города, виды санкт-петербурга, санкт-петербург виды города, метро питер
Движение метро будет восстановлено в ближайшие часы, отметили в Дептрансе Фото:

Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись 11 октября из-за неверно принятого решения машиниста об отключении автоматической системы регулирования скорости. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

«Определена причина наката поезда на станции метро „Печатники“ — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram. Там отметили, что машинист поезда признал ошибку, сейчас ему оказывается медпомощь. Движение поездов метро будет восстановлено в ближайшие несколько часов.

О столкновении поездов в московском метро стало известно 11 октября. Из-за инцидента движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» было приостановлено. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись 11 октября из-за неверно принятого решения машиниста об отключении автоматической системы регулирования скорости. Об этом сообщил Дептранс Москвы. «Определена причина наката поезда на станции метро „Печатники“ — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram. Там отметили, что машинист поезда признал ошибку, сейчас ему оказывается медпомощь. Движение поездов метро будет восстановлено в ближайшие несколько часов. О столкновении поездов в московском метро стало известно 11 октября. Из-за инцидента движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» было приостановлено. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров не получил серьезных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...