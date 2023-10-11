Стала известна причина столкновения поездов в метро Москвы

Дептранс: поезда в метро Москвы столкнулись из-за неверного решения машиниста

11 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Движение метро будет восстановлено в ближайшие часы, отметили в Дептрансе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись 11 октября из-за неверно принятого решения машиниста об отключении автоматической системы регулирования скорости. Об этом сообщил Дептранс Москвы. «Определена причина наката поезда на станции метро „Печатники“ — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram . Там отметили, что машинист поезда признал ошибку, сейчас ему оказывается медпомощь. Движение поездов метро будет восстановлено в ближайшие несколько часов. О столкновении поездов в московском метро стало известно 11 октября. Из-за инцидента движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» было приостановлено. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись 11 октября из-за неверно принятого решения машиниста об отключении автоматической системы регулирования скорости. Об этом сообщил Дептранс Москвы. «Определена причина наката поезда на станции метро „Печатники“ — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram. Там отметили, что машинист поезда признал ошибку, сейчас ему оказывается медпомощь. Движение поездов метро будет восстановлено в ближайшие несколько часов. О столкновении поездов в московском метро стало известно 11 октября. Из-за инцидента движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Люблино» до «Дубровки» было приостановлено. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров не получил серьезных травм.