Пермские таксисты требуют поднять цены на свои услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, такси, автовокзал, таксист, яндекс такси
Таксистам не повышали заработок на протяжении пяти лет Фото:

Водители такси в Перми недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go». Агрегатор не поднимал вознаграждение таксистам на протяжении пяти лет, рассказал URA.RU сотрудник пермского таксопарка.

«Многие недовольны ценами на перевозки. Сейчас заработок от сотрудничества с агрегатом такой же, как был во времена, когда „Яндекс. Такси“ заходил на пермский рынок. Но цены на бензин, газ, запчасти и сами автомобили растут. Комиссия сервиса тоже подорожала. А заработок для водителей — нет», — пояснил собеседник агентства.

Пермяк добавил, что агрегатор может снять комиссию с поездки до 30% и не предупредить об этом водителя. «Например, поездка стоит 200 рублей. Водитель получает 130 рублей. Но сервис с этой суммы может еще списать дополнительную комиссию», — сообщил таксист. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу «Яндекс. Go». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что цены на такси в августе 2023 года в Перми выросли на 9,4%. О повышении сообщили в Пермьстате.

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Водители такси в Перми недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go». Агрегатор не поднимал вознаграждение таксистам на протяжении пяти лет, рассказал URA.RU сотрудник пермского таксопарка. «Многие недовольны ценами на перевозки. Сейчас заработок от сотрудничества с агрегатом такой же, как был во времена, когда „Яндекс. Такси“ заходил на пермский рынок. Но цены на бензин, газ, запчасти и сами автомобили растут. Комиссия сервиса тоже подорожала. А заработок для водителей — нет», — пояснил собеседник агентства. Пермяк добавил, что агрегатор может снять комиссию с поездки до 30% и не предупредить об этом водителя. «Например, поездка стоит 200 рублей. Водитель получает 130 рублей. Но сервис с этой суммы может еще списать дополнительную комиссию», — сообщил таксист. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу «Яндекс. Go». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что цены на такси в августе 2023 года в Перми выросли на 9,4%. О повышении сообщили в Пермьстате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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