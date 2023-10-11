Пермские таксисты требуют поднять цены на свои услуги

11 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Таксистам не повышали заработок на протяжении пяти лет Фото: Георгий Бергал © URA.RU Водители такси в Перми недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go». Агрегатор не поднимал вознаграждение таксистам на протяжении пяти лет, рассказал URA.RU сотрудник пермского таксопарка. «Многие недовольны ценами на перевозки. Сейчас заработок от сотрудничества с агрегатом такой же, как был во времена, когда „Яндекс. Такси“ заходил на пермский рынок. Но цены на бензин, газ, запчасти и сами автомобили растут. Комиссия сервиса тоже подорожала. А заработок для водителей — нет», — пояснил собеседник агентства. Пермяк добавил, что агрегатор может снять комиссию с поездки до 30% и не предупредить об этом водителя. «Например, поездка стоит 200 рублей. Водитель получает 130 рублей. Но сервис с этой суммы может еще списать дополнительную комиссию», — сообщил таксист. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу «Яндекс. Go». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что цены на такси в августе 2023 года в Перми выросли на 9,4%. О повышении сообщили в Пермьстате.

Водители такси в Перми недовольны заработком, который получают от сотрудничества с сервисом «Яндекс. Go». Агрегатор не поднимал вознаграждение таксистам на протяжении пяти лет, рассказал URA.RU сотрудник пермского таксопарка. «Многие недовольны ценами на перевозки. Сейчас заработок от сотрудничества с агрегатом такой же, как был во времена, когда „Яндекс. Такси“ заходил на пермский рынок. Но цены на бензин, газ, запчасти и сами автомобили растут. Комиссия сервиса тоже подорожала. А заработок для водителей — нет», — пояснил собеседник агентства. Пермяк добавил, что агрегатор может снять комиссию с поездки до 30% и не предупредить об этом водителя. «Например, поездка стоит 200 рублей. Водитель получает 130 рублей. Но сервис с этой суммы может еще списать дополнительную комиссию», — сообщил таксист. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу «Яндекс. Go». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что цены на такси в августе 2023 года в Перми выросли на 9,4%. О повышении сообщили в Пермьстате.