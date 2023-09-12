Пермьстат отчитался о росте цен на такси

Пермьстат: в августе услуги такси в Пермском крае подорожали на 9,4%

Поездки на такси становятся более дорогими Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Органы статистики отчитались о роте цен на товары и услуги в Пермском крае. Как сообщает Пермьстат, в августе услуги такси в регионе подорожали на 9,4%. Также дороже стал бензин и автомобили.

«Значительно подорожали услуги такси (на 9,4%), стоимость легковых автомобилей поднялась на 2%. Вновь подорожало топливо моторное (на 1,8% за месяц, на 6,6% с начала года), более всего в августе увеличилась стоимость бензина марки АИ-98 и выше (на 3,2%) и дизельного топлива (на 3,1%)», — сообщается на сайте Пермьстата.

Высокие цены на такси пермяки стали отмечать в сентябре после вступления в силу изменений в законодательство. Статистика за первый месяц осени появится в октябре, но о росте цен и дефиците водителей из-за новых правил эксперты предупреждали еще в августе. Что касается бензина, то его цена росла все лето. Оппозиция просила разобраться в проблеме губернатора Дмитрий Махонина. Сейчас проверку проводит региональное УФАС.