Алиев назвал условие прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном

Алиев: Армения должна отказаться от посредничества РФ в переговорах
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Ильхам Алиев. Stock, stock, Алиев Ильхам
Ильхам Алиев сообщил, что Ереван должен отказаться от посредничества России Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Армения должна отказаться от посредничества РФ ради прямых переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если Ереван откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении», — заявил Алиев. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Глава Азербайджана отметил, что другие площадки будут согласованы с учетом отношения тех стран, предлагающих свои услуги.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе, передает RT. Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах, передает «Национальная служба новостей».

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Армения должна отказаться от посредничества РФ ради прямых переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Если Ереван откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении», — заявил Алиев. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Глава Азербайджана отметил, что другие площадки будут согласованы с учетом отношения тех стран, предлагающих свои услуги. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе, передает RT. Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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