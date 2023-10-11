Алиев назвал условие прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном

Алиев: Армения должна отказаться от посредничества РФ в переговорах

11 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев сообщил, что Ереван должен отказаться от посредничества России Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Армения должна отказаться от посредничества РФ ради прямых переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Если Ереван откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении», — заявил Алиев. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Глава Азербайджана отметил, что другие площадки будут согласованы с учетом отношения тех стран, предлагающих свои услуги. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе, передает RT. Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах, передает «Национальная служба новостей».

Армения должна отказаться от посредничества РФ ради прямых переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Если Ереван откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении», — заявил Алиев. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Глава Азербайджана отметил, что другие площадки будут согласованы с учетом отношения тех стран, предлагающих свои услуги. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе, передает RT. Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах, передает «Национальная служба новостей».