Алиев назвал условие прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном

Армения должна отказаться от посредничества РФ ради прямых переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если Ереван откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении», — заявил Алиев. Его слова передает telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Глава Азербайджана отметил, что другие площадки будут согласованы с учетом отношения тех стран, предлагающих свои услуги.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе, передает RT. Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Карабах, передает «Национальная служба новостей».
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