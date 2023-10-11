Рогов сообщил о ликвидации старшего офицера ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон ТВВИКУ. Тюмень, автомат, калашников, армия, солдаты, ак, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, сво, специальная военная операция, военный
Владимир Рогов сообщил, что Андрея Бойко опознали в результате экспертизы ДНК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении 9 июня 2023 года был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе населенного пункта Малая Токмачка на запорожском направлении российскими войсками был уничтожен заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады боевиков ВСУ, подполковник Андрей Бойко», — сообщил Рогов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, Бойко опознали по результатам экспертизы ДНК.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили тысячи военнослужащих. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что штурмовик Су-25 ВСУ был уничтожен российскими силами, передает Pravda.ru.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На запорожском направлении 9 июня 2023 года был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Малая Токмачка на запорожском направлении российскими войсками был уничтожен заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады боевиков ВСУ, подполковник Андрей Бойко», — сообщил Рогов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, Бойко опознали по результатам экспертизы ДНК. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили тысячи военнослужащих. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что штурмовик Су-25 ВСУ был уничтожен российскими силами, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...