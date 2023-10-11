Рогов сообщил о ликвидации старшего офицера ВСУ

11 октября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов сообщил, что Андрея Бойко опознали в результате экспертизы ДНК Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении 9 июня 2023 года был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Малая Токмачка на запорожском направлении российскими войсками был уничтожен заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады боевиков ВСУ, подполковник Андрей Бойко», — сообщил Рогов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, Бойко опознали по результатам экспертизы ДНК. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили тысячи военнослужащих. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что штурмовик Су-25 ВСУ был уничтожен российскими силами, передает Pravda.ru.

На запорожском направлении 9 июня 2023 года был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Малая Токмачка на запорожском направлении российскими войсками был уничтожен заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады боевиков ВСУ, подполковник Андрей Бойко», — сообщил Рогов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, Бойко опознали по результатам экспертизы ДНК. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили тысячи военнослужащих. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что штурмовик Су-25 ВСУ был уничтожен российскими силами, передает Pravda.ru.