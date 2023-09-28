ВСУ теряют тысячи бойцов и массово сдаются в плен в Работино

В районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ составили тысячи военнослужащих на данном направлении.
«На запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки <…> Военнослужащие ВСУ делают выбор — сдаться в плен российским военнослужащим», — сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что западная техника не помогает украинским военным добиться результата на запорожском направлении, потери ВСУ составили тысячи бойцов.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали наступать в Запорожской области. Украинские военные пошли на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. В Минобороны сообщили, что российские силы поразили украинские позиции близ Работина и Вербового, ликвидированы до 20 украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».
В районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ составили тысячи военнослужащих на данном направлении. «На запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки <…> Военнослужащие ВСУ делают выбор — сдаться в плен российским военнослужащим», — сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что западная техника не помогает украинским военным добиться результата на запорожском направлении, потери ВСУ составили тысячи бойцов. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали наступать в Запорожской области. Украинские военные пошли на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. В Минобороны сообщили, что российские силы поразили украинские позиции близ Работина и Вербового, ликвидированы до 20 украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».