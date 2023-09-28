ВСУ теряют тысячи бойцов и массово сдаются в плен в Работино

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на запорожском направлении достигают тысячи бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ составили тысячи военнослужащих на данном направлении.

«На запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки <…> Военнослужащие ВСУ делают выбор — сдаться в плен российским военнослужащим», — сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что западная техника не помогает украинским военным добиться результата на запорожском направлении, потери ВСУ составили тысячи бойцов.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали наступать в Запорожской области. Украинские военные пошли на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. В Минобороны сообщили, что российские силы поразили украинские позиции близ Работина и Вербового, ликвидированы до 20 украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».

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В районе сел Работино и Пятихатки (Запорожская область) ВСУ массово сдаются в плен из-за неудачного контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ составили тысячи военнослужащих на данном направлении. «На запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки <…> Военнослужащие ВСУ делают выбор — сдаться в плен российским военнослужащим», — сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что западная техника не помогает украинским военным добиться результата на запорожском направлении, потери ВСУ составили тысячи бойцов. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали наступать в Запорожской области. Украинские военные пошли на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. В Минобороны сообщили, что российские силы поразили украинские позиции близ Работина и Вербового, ликвидированы до 20 украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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