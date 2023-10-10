Предпринимательница стала участницей реалити-шоу на телеканале RU.TV Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроженка Кургана Дарья Токарева стала участницей реалити- шоу про бизнес «Сверхновая». Главный приз шоу составляет 10 миллионов рублей, которые победительница сможет направить на свое дело. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МТС.

«Уроженка Кургана Дарья Токарева представит на проекте свою идею по переработке мусора с помощью грибов и созданию из полученного сырья экологичной мебели. Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более трех тысяч заявок. Эксперты выбрали и пригласили только 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей для своего дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в рамках проекта с участницами будут работать различные эксперты: Константин Ивлев (известный шеф-повар), Елена Крыгина (владелец собственного бренда косметики), Елена Лисовская (телеведущая программ про авто) и другие. Среди идей, которые представили конкурсантки — создание онлайн-платформы, запуск приложений и строительство различных центров.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана завоевала звание лучшей жены России в шоу на «Пятнице». Женщина победила в седьмом выпуске реалити «Четыре жены».

Дарья Токарева из Кургана приняла участие в бизнес-реалити с призом в 10 миллионов рублей Фото: пресс-служба МТС

На одном из российских телеканалов стартует бизнес-реалити Фото: пресс-служба МТС