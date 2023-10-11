Турчак рассказал о реализации народной программы ЕР в бюджете России

Турчак: в ходе народной программы ЕР запланирована поддержка семей и детей

11 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

На реализацию «Народной программы» Единой России направят около 20 триллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Единая Россия» обсудила итоги реализации «Народной программы» в проекте бюджета РФ 2024—2026 годов. В рамках программы запланирована семейная поддержка, индексация пенсий, увеличение зарплат россиян, строительство образовательных учреждений и не только. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений», — уточнил Андрей Турчак в ходе обсуждения «Единой Россией» итогов реализации «Народной программы. Сообщение опубликовано на официальном сайте партии. По его словам, в ходе программы также были отремонтированы более тысячи почтовых отделений в стране, а также более 300 общежитий для студентов. Кроме того, была проведена газификация 375 тысячи домовладений. Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что наиболее приоритетной для программы партии остается поддержка Вооруженных сил РФ, участников спецоперации и их семей. Зампред Совбеза подчеркнул, что от этого зависит победа в СВО на Украине. Он раскрыл и другие направления поддержки. «На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал Дмитрий Медведе. Председатель «Единой России» отметил, что в следующем году в бюджете запланирован рост расходов на социальную политику на 7,7% — более 20 триллионов рублей. Во втором чтении депутаты также обсудили с Минфином РФ и другие направления поддержки. Ко второму чтению предлагается увеличить бюджет на модернизацию Центров занятости населения в России до 10,5 миллиардов рублей, добавил министр финансов Антон Силуанов. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что за первое полугодие 2023 года «Народная программа» выполнена на 53%. В рамках нее было модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. «Наиболее активное направление реализации народной программы партии <…> капитальный ремонт образовательных учреждений. <…> Очень хорошая практика, инициированная „Единой Россией“, — общественный контроль», — подчеркнул секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он добавил, что педагоги и родители участвовали в общественной приемке новых школ. За все время было проведено более 400 таких выездов. В рамках «Народной программы» также были отремонтированы более 200 километров региональных дорог, уточнил Ильтяков. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» намерена выполнить все обязательства народной программы в 2024—2026 годах. Партия продолжит благоустраивать российские территории, модернизировать образовательные учреждения, повышать пособия и не только. «Единая Россия» модернизирует соцобъекты и другие территории в РФ в рамках «Народной программы» Фото: пресс-служба «Единой России» В рамках программы построено 411 школ в России за первое полугодие 2023 года Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» обсудила итоги реализации «Народной программы» в проекте бюджета РФ 2024—2026 годов. В рамках программы запланирована семейная поддержка, индексация пенсий, увеличение зарплат россиян, строительство образовательных учреждений и не только. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений», — уточнил Андрей Турчак в ходе обсуждения «Единой Россией» итогов реализации «Народной программы. Сообщение опубликовано на официальном сайте партии. По его словам, в ходе программы также были отремонтированы более тысячи почтовых отделений в стране, а также более 300 общежитий для студентов. Кроме того, была проведена газификация 375 тысячи домовладений. Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что наиболее приоритетной для программы партии остается поддержка Вооруженных сил РФ, участников спецоперации и их семей. Зампред Совбеза подчеркнул, что от этого зависит победа в СВО на Украине. Он раскрыл и другие направления поддержки. «На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал Дмитрий Медведе. Председатель «Единой России» отметил, что в следующем году в бюджете запланирован рост расходов на социальную политику на 7,7% — более 20 триллионов рублей. Во втором чтении депутаты также обсудили с Минфином РФ и другие направления поддержки. Ко второму чтению предлагается увеличить бюджет на модернизацию Центров занятости населения в России до 10,5 миллиардов рублей, добавил министр финансов Антон Силуанов. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что за первое полугодие 2023 года «Народная программа» выполнена на 53%. В рамках нее было модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. «Наиболее активное направление реализации народной программы партии <…> капитальный ремонт образовательных учреждений. <…> Очень хорошая практика, инициированная „Единой Россией“, — общественный контроль», — подчеркнул секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он добавил, что педагоги и родители участвовали в общественной приемке новых школ. За все время было проведено более 400 таких выездов. В рамках «Народной программы» также были отремонтированы более 200 километров региональных дорог, уточнил Ильтяков. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» намерена выполнить все обязательства народной программы в 2024—2026 годах. Партия продолжит благоустраивать российские территории, модернизировать образовательные учреждения, повышать пособия и не только.