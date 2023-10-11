Премьер Ирака попросил Путина помочь прекратить огонь в Израиле и Палестине

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Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на совместном заявлении в Кремле. Москва, путин владимир
Россия выступает за создание палестинского государства, подчеркнул Владимир Путин в ответ на просьбу премьера Ирака Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать прекращению войны между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал российский лидер в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Премьер Ирака попросил выступить с инициативой о прекращении огня между Палестиной и Израилем. <…> Позиция России по Израилю и Палестине — за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать прекращению войны между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал российский лидер в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Премьер Ирака попросил выступить с инициативой о прекращении огня между Палестиной и Израилем. <…> Позиция России по Израилю и Палестине — за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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