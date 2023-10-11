Премьер Ирака попросил Путина помочь прекратить огонь в Израиле и Палестине

11 октября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Россия выступает за создание палестинского государства, подчеркнул Владимир Путин в ответ на просьбу премьера Ирака Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать прекращению войны между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал российский лидер в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Премьер Ирака попросил выступить с инициативой о прекращении огня между Палестиной и Израилем. <…> Позиция России по Израилю и Палестине — за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать прекращению войны между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал российский лидер в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Премьер Ирака попросил выступить с инициативой о прекращении огня между Палестиной и Израилем. <…> Позиция России по Израилю и Палестине — за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».