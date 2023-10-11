Россия выступает за создание палестинского государства

11 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Россия выступает за исполнение решений ООН, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия выступает за создание палестинского государства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели. «Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — заявил Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации. По его словам, после решения о создании двух государств фактически был создан только Израиль, а Палестина — нет.

Россия выступает за создание палестинского государства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели. «Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — заявил Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации. По его словам, после решения о создании двух государств фактически был создан только Израиль, а Палестина — нет.