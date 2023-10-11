Россия выступает за создание палестинского государства

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Россия выступает за исполнение решений ООН, отметил Владимир Путин Фото:

Россия выступает за создание палестинского государства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

«Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — заявил Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Президент РФ также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации. По его словам, после решения о создании двух государств фактически был создан только Израиль, а Палестина — нет.

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Россия выступает за создание палестинского государства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели. «Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — заявил Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации. По его словам, после решения о создании двух государств фактически был создан только Израиль, а Палестина — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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