Россия выступает за исполнение решений ООН, отметил Владимир Путин
Россия выступает за создание палестинского государства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.
«Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам. Мы выступаем за исполнение решений ООН и создание палестинского государства», — заявил Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Президент РФ также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации. По его словам, после решения о создании двух государств фактически был создан только Израиль, а Палестина — нет.
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